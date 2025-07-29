蘋果首見關掉中國大陸門市據點

蘋果公司（Apple）周一（28日）宣布，將在8月9日關閉在中國大陸遼寧省大連市中山區的一個門市據點，理由是門市所在的購物中心樣貌已經改變。這是蘋果第一次在中國大陸關掉零售店面，彭博資訊說，蘋果正力拚在中國大陸重振銷售，此一撤退值得注意。

蘋果在大中華地區大約開設有56家蘋果商店，占全球530家門市比率超過10%。即將收掉的大連中山區門市位於Parkland購物中心之內。

蘋果在聲明稿中指出：「我們一向注重為顧客提供絕佳的體驗，無論是在線上或是在我們於大中華地區的50多家蘋果商店。基於Parkland購物中心已有多家零售業者離去，我們決定關閉在那裡的店面。」

蘋果在大連市還有另一家位於Olympia 66購物商場的門市，兩家相距不遠。

根據彭博先前的報導，蘋果仍會在中國大陸其他地區展店。例如8月16日在深圳壹方城將開設新店，明年也計劃在北京、上海再新增門市。

中國大陸因為通縮，6月零售銷售成長不如預測，住宅房地產的價格以更快的速度下跌。蘋果今年1到3月在中國大陸的銷售年減2.3%至160億美元，少於分析師預期的168億美元。