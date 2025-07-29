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領先特斯拉！Waymo無人計程車明年攻達拉斯 加速拓展美國市場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Alphabet旗下自駕車部門Waymo明年將在達拉斯推出無人駕駛計程車服務。美聯社
Alphabet旗下自駕車部門Waymo明年將在達拉斯推出無人駕駛計程車服務。美聯社

Alphabet旗下自駕車部門Waymo明年將在德州城市達拉斯推出無人駕駛計程車（robotaxi）服務，這是繼邁阿密和華府之後，第三個列入拓點計畫的城市。

國際租車集團AVIS Budget將負責管理Waymo在達拉斯的車隊，雙方周一已宣布這項新的合作夥伴關係。

Waymo已在達拉斯市中心啟動無人計程車測試，採用搭載Waymo Driver系統的Jaguar I-PACE電動車。該系統整合自駕軟體、感測器與其他硬體，可支援「第四級」全自動駕駛，毋需人類駕駛介入。

乘客未來可透過Waymo應用程式在達拉斯叫車。在其他一些城市，Waymo僅透過Uber平台提供服務。

在自駕計程車市場，Waymo進展領先，至於特斯拉、亞馬遜旗下的Zoox，以及創投支持的新創公司如Nuro、May Mobility、Wayve，都還在努力推進自駕運輸的商業化。

Waymo目前已在亞特蘭大、奧斯汀、洛杉磯、鳳凰城與舊金山等美國城市提供商業服務，每周收費載客超過25萬次。在國際市場，Waymo的最大競爭對手是中國百度旗下、正計劃進軍歐洲市場的Apollo Go。

在Alphabet第2季財報後電話會議，管理層表示：「Waymo Driver系統在公共道路上的自駕里程已累積達逾1億英里，團隊今年也在紐約、費城等10多座城市展開測試」。

Waymo的重要性日益升高，Alphabet已將其納入上季財報的「其他押注」欄，說明該部門的營收「主要來自自駕運輸和醫療保健相關服務，以及網路服務。」

不過，「其他押注」的規模仍相對有限，上季營收3.73億美元，僅略高於去年同期的3.65億美元，虧損則擴大到12.5億美元，較2024年第2季虧損11.3億美元進一步惡化。

Waymo目前已在達拉斯市中心啟動無人計程車測試，所使用的是搭載Waymo Driver系統的Jaguar I-PACE電動車。該系統整合自駕軟體、感測器與其他硬體，可支援「第四級」全自動駕駛，無需人類駕駛介入。

未來乘客將可透過Waymo應用程式在達拉斯叫車；相較之下，Waymo在部分城市僅透過Uber平台提供服務。

在自駕計程車市場，Waymo進展領先，包括特斯拉、亞馬遜旗下的Zoox，以及創投支持的新創公司如Nuro、May Mobility和Wayve等競爭對手，仍在積極推進自駕運輸的商業化落地。

目前，Waymo已在亞特蘭大、奧斯汀、洛杉磯、鳳凰城與舊金山等美國主要城市提供商業服務，每週收費載客服務超過25萬次。國際方面，Waymo的最大競爭對手為中國百度旗下、計劃進軍歐洲市場的Apollo Go。

在Alphabet第二季財報後的電話會議中，管理層表示：「Waymo Driver系統在公共道路上的自駕里程已累積突破1億英里，團隊今年也在包括紐約與費城在內的10多座城市展開測試。」

隨著業務成長，Waymo的重要性也與日俱增。Alphabet已在最新一季財報中，將其納入「其他押注（Other Bets）」項目，說明該部門的營收「主要來自自駕運輸、醫療保健相關服務與網路服務」。

不過，「其他押注」規模仍相對有限，上季營收為3.73億美元，僅略高於去年同期的3.65億美元，虧損則擴大至12.5億美元，較2024年第二季的11.3億美元進一步惡化。

Alphabet 計程車 舊金山

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