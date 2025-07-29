印度上季首度超越中國 成為在美銷售智慧手機最大生產國

市場調查機構Canalys的最新資料顯示，印度上季首次超前中國大陸，成為在美國銷售智慧手機的最大生產來源國，因為蘋果公司將更多的iPhone組裝生產移往印度。

根據Canalys的數據，上季（4到6月）在美銷售的智慧手機最大的進口來源是印度，占比44%；第二大進口國是越南，占比30%，越南是南韓三星電子許多智慧手機的生產基地。中國大陸落到第三，占比降到只剩25%，遠低於去年同期高達逾六成的占比。

中國大陸製造占比如此嚴重縮減，主要是蘋果快速增加在印度的製造，而且其他的智慧手機製造商趕在川普關稅之前大量輸入產品到美國囤貨。Canalys說，蘋果的生產重心轉移，加上各家手機商的拉貨效應，上季在美銷售的「印度製造」智慧手機數量，較去年同期躍增兩倍多。

Canalys資深分析師Runar Bjorhovde說，儘管業者提前拉貨，但上季智慧手機銷售只成長1%，可見經濟環境壓力日增之際，市場需求平淡。

蘋果和競爭同業已經將生產移往中國大陸以外國家，像是印度、越南，以減輕關稅與地緣政治緊張的風險。美國總統川普則是一再呼籲廠商到美國製造。

蘋果目前大部分的iPhone仍是在中國大陸製造，在美國完全沒有智慧手機的生產線。不過蘋果已承諾，將會在美國僱用更多員工，而且未來四年將在美國境內投資5,000億美元。