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路透：輝達向台積電下單30萬顆H20晶片 解禁後重啟供應鏈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透報導，輝達（Nvidia）上周已向台積電下單30萬顆H20晶片，在這款晶片獲得美國政府的銷售解禁後，重啟供應鏈生產。路透
路透報導，輝達（Nvidia）上周已向台積電下單30萬顆H20晶片，在這款晶片獲得美國政府的銷售解禁後，重啟供應鏈生產。路透

路透引述兩位消息人士說法報導，輝達（Nvidia）上周向台積電下單30萬顆H20晶片，其中一人補充說，由於中國大陸的需求強勁，輝達決定不再只依賴現有的H20庫存。

消息人士表示，這批給台積電的新訂單，將使輝達H20晶片庫存量，從現有的60萬顆至70萬顆進一步增加。拿過往數據做為比較，美國研究機構SemiAnalysis的資料顯示，輝達在2024年銷售約100萬顆H20晶片。

川普政府在本月允許輝達恢復向中國銷售H20晶片，逆轉4月實施的銷售禁令。H20是輝達為中國市場特別開發的降規版AI晶片，算力低於H100以及最新Blackwell系列，以因應美國政府在2023年底實施的晶片出口限制。

輝達執行長黃仁勳本月訪問北京時表示，是否重啟H20晶片生產，將取決於收到的H20訂單量。他當時還說，若要重啟供應鏈，將耗時約九個月。

沒多久後，科技資訊媒體《The Information》報導，輝達告知客戶其H20供應有限，而且目前沒有為這款晶片立即重啟晶圓生產的計畫。

輝達若要出貨H20晶片，必須先取得美國政府的出口許可證。該公司7月中旬表示，已獲美國政府保證將很快批准這些許可。然而，其中一位消息人士和另一位第三方消息人士透露，美國商務部尚未核准這些許可申請。

輝達不願對上述新訂單消息以及出口許可的申請狀況置評。台積電也未回應置評請求，美國商務部同樣沒有立即回應。

路透報導，其中一名消息人士及另一名第四方人士表示，輝達已要求有意採購H20的大陸企業提交新文件，內容須包含客戶訂購量預測。

在川普政府4月實施禁令之前，包括騰訊、字節跳動與阿里巴巴等中國科技巨頭大幅提高H20的訂購量，用於自家研發AI模型。

H20在4月被禁賣給中國後，輝達曾警告面臨認列55億美元庫存損失的風險，黃仁勳更透露，公司同時也被迫放棄150億美元的潛在銷售額。

H20 美國 輝達 台積電

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