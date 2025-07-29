微軟Edge瀏覽器推Copilot模式 支援AI搜尋功能

美國科技大廠微軟（Microsoft）今天在其Edge瀏覽器推出全新的Copilot模式，透過人工智慧（AI）提升瀏覽體驗，與競爭對手推出的AI瀏覽器與網路搜尋功能一較高下。

微軟表示，Copilot模式可協助使用者執行任務，將瀏覽內容依主題整理成有條理的查詢問題，且能在不需切換分頁的情況下，比較所有開啟標籤頁中的結果。

這項更新發布之際，各大科技公司紛紛推出由AI驅動的線上搜尋工具，例如輝達（Nvidia）支持的新創公司Perplexity AI本月稍早推出Comet瀏覽器，路透社則說OpenAI正在開發一款AI瀏覽器。

微軟競爭對手Alphabet旗下谷歌（Google）今年稍早推出純人工智慧搜尋功能的「AI模式」，Alphabet在上週報告中指出，這類功能在用戶參與度方面已有所提升。

微軟表示，在這項新功能中，使用者將看到一個整合聊天、搜尋與網頁導覽功能的單一輸入框頁面。微軟補充說，Copilot也支援語音指令輸入。

此外，使用者很快就能授權Copilot存取更多瀏覽器背景資訊，例如使用紀錄和帳號憑證，以便執行更具體的操作，例如預訂行程或處理日常瑣事。

微軟表示，Copilot僅在用戶啟用時才會存取瀏覽內容，並透過視覺提示，讓使用者知道它正在運作。

這項功能將限時免費提供，但限於目前支援的地區或國家之Windows和Mac PC作業平台，而使用者也可透過Edge瀏覽器設定選擇停用。