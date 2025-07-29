金價明年底衝上4,000美元？富達說有三大看漲理由

資產管理業者富達國際（Fidelity International）表示，金價到明年年底可能衝上每英兩4,000美元，原因是聯準會將降息以支撐美國經濟、美元走貶，以及各國央行繼續加碼買進黃金。

多元資產基金經理桑森（Ian Samson）表示，該公司仍然看漲黃金，隨著金價在4月從每英兩逾3,500美元的歷史高點回落，一些跨資產投資組合最近加碼黃金部位。

桑森說：「這麼做的理由是，我們看到聯準會轉向更鴿派政策的更明確路徑。」他表示，一些基金在過去一年甚至將對於黃金的5%配置比重提高多達一倍。另一原因則是8月通常是金市略為疲軟的時期，因此提高多元配置是「合理的」。

金價今年來上漲超過25%，受美國總統川普積極推動重塑全球貿易、中東與烏克蘭衝突升溫，以及央行持續買進黃金等因素推動。不過，金價過去幾個月來在狹幅區間盤整，因美國貿易談判有所進展，市場對全球經濟最壞情況的擔憂略有緩解，使避險需求稍有降溫。

桑森談到川普的關稅措施時表示：「或許會避免像今年稍早出現的末日情節，但最終相當於美國經濟約11%的組成部分，也就是進口，將被課徵15%左右的關稅。」「這是一筆相當可觀的增稅。可預料會拖慢經濟成長。」

富達對黃金的看漲展望，類似於高盛集團的觀點。高盛近幾季看好金價最終漲至每英兩4,000美元。不過，也其他機構則持審慎態度，例如花旗集團預測金價將走弱。

現貨金價29日盤中上漲0.13%，報每英兩3,318美元。

聯準會官員本周將舉行利率決策會議，雖然預料按兵不動，但主席鮑爾可能面臨來自部分官員的不同意見，這些官員希望為疲軟的就業市場提供支撐。這一派官員可能包含理事沃勒與負責金融監管的副主席鮑曼（Michelle Bowman）。

桑森說，如果美國經濟放緩，鴿派陣營在引導政策時將更具影響力，而美元在經濟成長疲弱的環境下通常會走貶。此外，鮑爾的任期將於明年5月屆滿，屆時很可能由一位「更傾向低利率」的人士接任，因為川普仍持續施壓要求降息。

由於黃金並非孳息資產，通常會在美元走弱與利率下滑的環境中表現較佳。

桑森還表示，全球各國央行很可能持續買入黃金，而財政赤字攀升，尤其是美國，將進一步強化黃金做為硬資產的吸引力。

他說：「當然，金價已漲了不少，但如果你看看過去的牛市，像是2001年到2011年，年均報酬率高達20%。」「從2021年到現在，年化報酬率同樣是20%。所以在多頭環境下，金價不必然過度上漲。」