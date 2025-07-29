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雷朋Meta智慧眼鏡銷量飆3倍高！全球眼鏡製造商龍頭營收優 加碼擴產

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
雷朋Meta智慧眼鏡熱賣，今年上半年銷售額是去年同期的三倍多，顯示消費者願為搭載科技的穿戴裝置埋單。彭博資訊
雷朋Meta智慧眼鏡熱賣，今年上半年銷售額是去年同期的三倍多，顯示消費者願為搭載科技的穿戴裝置埋單。彭博資訊

全球最大眼鏡製造商依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）周一公布第2季財報，披露雷朋Meta智慧眼鏡熱賣，今年上半年銷售額是去年同期的三倍多。

這是與臉書母公司Meta Platforms自2019年起合作開發的產品，銷售表現亮眼推升依視路羅薩奧蒂卡上季營收（依固定匯率計算）年增7.3%，達到71.8億歐元（約83.6億美元），優於市場預期的5.9%增幅。

這家法義合資公司今年陸續推出優化聽覺體驗的智慧眼鏡Nuance Audio，以及運動型智慧眼鏡Oakley Meta，後者6月發表，是與Meta最新的合作成果。儘管成本上升，但財報顯示，有更多消費者樂意為搭載科技的穿戴裝置埋單。

執行長Francesco Milleri在財報後電話會議中表示，「我們預期Oakley Meta將快速放量，銷量有望追上雷朋Meta」。

Milleri也透露，計劃推出更多新品，並將在泰國擴產，以支援2026年底年產1,000萬副眼鏡的目標。

對Meta而言，智慧眼鏡是高速成長的業務之一，使其有機會發展自主硬體並掌握產品通路。根據彭博本月報導，Meta已收購依視路羅薩奧蒂卡近3%股權。

財報公布後，依視路羅薩奧蒂卡的美國存託憑證（ADR）收斂早盤跌幅，終場上漲0.99%到148.90美元。該股今年在巴黎股市累漲4.5%，遜於歐洲Stoxx 600指數勁揚8.1%。

關稅問題持續影響這家同時擁有LensCrafters與太陽鏡專賣店Sunglass Hut的企業，上半年調整後毛利率較一年前下滑90個基點。

財務長Stefano Grassi表示，在美國市場調漲價格，以及「優化產銷布局」，預計能支撐下半年毛利。

依視路羅薩奧蒂卡指出，上半年透過價格策略抵消了關稅與匯率波動衝擊，此外，併購潮牌Supreme與海德堡（Heidlberg）診斷解決方案業務也有助提振業績。該公司重申，2026年底前，年營收成長中個位數的展望，調整後營業利潤率維持在19-20%。

該公司也同步推進在醫療技術領域的併購交易，此為成長計畫核心支柱之一。本月簽約收購南韓PUcore以開發隱形眼鏡用的單體材料，5月則收購旗下有70多家歐洲眼科醫院與診所的Optegra集團。

雷朋 美國 隱形眼鏡

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