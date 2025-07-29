益華上修全年財測 認罪違反對中出口管制願以1.4億美元和解

美國晶片電子設計自動化（EDA）軟體供應商益華（Cadence）周一（28日）上修年度營收與獲利預期，因為本月稍早美國政府取消了晶片設計軟體出口到中國大陸的限制，益華得以恢復對這個重要市場的銷售。益華股價在盤後交易大漲約7%。

另外，美國司法部周一表示，益華認罪先前違反出口管制，銷售晶片設計工具給中國大陸的軍事院校國防科技大學，同意支付逾1.4億美元和解。

益華現在將全年的營收預估，由原估的51.5億美元至52.3億美元，調高到52.1億美元至52.7億美元，高於分析師預期的52億美元。獲利預估則是由原估的每股盈餘6.73美元至6.83美元，調高到6.85美元至6.95美元。

美國政府5月末時宣布禁止向中國大陸輸出EDA產品，而中國大陸是EDA供應商的重要市場。

雖然上季後期營運受到禁令衝擊，益華周一公布的財報顯示，上季營收12.8億美元，仍優於LSEG訪調分析師所預估的12.5億美元平均值。財務長沃爾（John Wall）在聲明中說：「第2季公司橫跨各個事業的強勁表現，幫助抵銷了暫時不能出口到中國的衝擊。」

益華上季對中國大陸的銷售額占總營收9%，去年同期占比為12%。

益華同時提到，受惠於美國總統川普的減稅法案，公司在美國的研發開支，可立即受益減少稅金現金支出約1.4億美元。