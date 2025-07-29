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布蘭特油價站穩70美元 川普用關稅施壓俄羅斯引發供應疑慮

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價繼周一（28日）大漲2%後，今天盤初維持上漲走勢，布蘭特油價成功站穩每桶70美元價位。路透
國際油價繼周一（28日）大漲2%後，今天盤初維持上漲走勢，布蘭特油價成功站穩每桶70美元價位。路透

國際油價繼周一（28日）大漲2%後，今天盤初維持上漲走勢，布蘭特油價成功站穩每桶70美元價位，此前美國總統川普對俄羅斯發出新的威脅，表示應迅速與烏克蘭達成停火協議，否則將面臨潛在經濟制裁，引發投資人擔心原油供應前景；金價下跌，因美歐達成貿易協議，降低了貿易戰風險

布蘭特油價站穩70美元

布蘭特原油9月期貨今天盤中漲0.2%，報每桶70.20美元，周一漲幅達2.34%；美國西德州中級原油（WTI）9月期貨今天報每桶約67美元，此前周一收盤上漲2.4%。

川普周一表示，將對莫斯科設下10至12天的新停火期限，並警告將實施「次級制裁」。他原本給俄羅斯50天時間達成停火。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示：「此前，交易人士普遍對制裁真正落地的可能性不以為意，但今天的頭條促使市場重新評估潛在的供應中斷風險，或供應改道導致的運輸成本上升。」

歐盟已擬定對俄羅斯實施新一輪制裁，其中包括下調對俄羅斯原油價格設定的上限等。這些限制措施要到明年1月才會生效，然而，川普對俄羅斯的立場趨於強硬已經讓交易員開始準備迎接歐洲柴油市場趨緊早於預期、以及俄羅斯石油出口改道的可能性。

摩根大通分析師在7月15日的報告中表示：「考慮到俄羅斯出口規模龐大、且石油輸出國組織（OPEC）閒置產能有限，一旦執行，油市無法忽視對俄羅斯石油徵收三位數關稅的影響，這可能引發供應衝擊。」

全球市場目前同時關注美國在8月1日前敲定貿易協議的最後期限，以及即將召開的石油輸出國組織與盟國（OPEC+）會議，該會議將決定9月的供應政策。

金價下跌

現貨金價周一收盤跌0.68%，報3,314.61美元，觸及三周來最低

美歐貿易協定提振美元和風險情緒，與此同時，投資人等待本周聯準會會議有關利率政策的新線索。

Marex分析師Edward Meir表示：「我認為，貿易公告愈多，美元就愈升值。這些關稅協議對美元有利，降低了黃金的吸引力，並在風險偏好情緒高漲的情況下引發了拋售。」

白銀周一跌0.3%， 至每英兩38.04 美元，白金跌1.1%， 至1,386.03美元， 鈀金漲1.5% ，至1,238.18美元。

油價 風險 俄羅斯

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