川普關稅油門沒踩到底 華爾街鬆口氣：衰退風險退燒

美國總統川普對全球貿易夥伴課徵的關稅逐漸明朗，儘管明顯高於年初，但普遍略低於他4月威脅的水準，讓華爾街對經濟衰退的恐慌降溫。

隨著上周末美歐達成貿易協議，有效關稅稅率，也就是剔除名目稅率後的實際衝擊，最終可能落在15%-20%間，雖然遠高於年初的個位數水準，但低於川普4月2日「解放日」宣布貿易政策時，可能對幾乎所有貿易夥伴徵收25%或更高的關稅。華爾街分析師普遍認為，美國經濟仍舊承壓，但衰退風險已不像先前那麼迫近。

摩根大通先前預估，美國經濟在川普高關稅政策下有60%機率會陷入衰退，如今下調至40%，悲觀情緒減輕。

該行首席經濟學家卡斯曼（Bruce Kasman）指出：「關稅是美國人購買進口商品要多付稅，但稅負衝擊還不致於扭轉經濟擴張方向。」

外界原先預期各國會強烈報復美方關稅，但目前觀察到的反應相對克制，反而使得部分市場擴大對美開放。這使得預期中的全球貿易戰局勢，轉為較溫和的結構重整。

摩根士丹利策略師澤薩斯（Michael Zezas）認為，美國最可能的出現的情況是成長放緩而通膨堅挺，雖然不致於衰退，但整體而言，貿易管制與移民政策帶來的負面影響，會超過監管鬆綁與財政刺激的正面效果。

然而，市場對貿易政策的憂慮未完全解除。川普設定的8月1日期限將至，與日本等主要貿易夥伴的協商還有許多細節懸而未決。

澤薩斯警告：「如果貿易摩擦進一步激化，可能輕易將天平推向輕度衰退。總體而言，美國經濟趨向放緩，但隨著財政狀況與赤字問題提前明朗化，嚴重衰退風險正在減弱。」

聯準會也將密切觀察關稅對通膨的影響。自川普上任以來，聯準會一直審慎觀望通膨動態，維持利率不變。本周會議雖不預期有新決策，但市場將關注官員是否釋出未來降息訊號。如果經濟走弱而通膨沒有升溫，聯準會9月將傾向降息。

花旗銀行經濟學家霍倫霍斯特（Andrew Hollenhorst）指出：「實際關稅稅率雖顯著高於年初，但主要貿易夥伴稅率穩定在15%附近，而不是4月2日提出的更高水準，市場與聯準會官員將更確信關稅拖累成長與推升通膨的風險均屬溫和。」