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巴菲特要賣股票了！波克夏出售VeriSign持股 套現12.5億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
股神巴菲特的波克夏公司，計劃出售三分之一的VeriSign持股。 美聯社
股神巴菲特的波克夏公司，計劃出售三分之一的VeriSign持股。 美聯社

股神巴菲特波克夏（Berkshire Hathaway）公司，正計劃出售約三分之一的VeriSign持股。波克夏十多年前開始投資這家網域名稱註冊服務公司，現在出脫部分持股將實現可觀的投資收益，估計可以進帳多達12.5億美元。

情人士向彭博資訊透露，波克夏旗下公司擬以每股285至290美元的價格，出售持有的430萬股VeriSign股票。根據周一（28日）發布的一份聲明，波克夏所持有的其餘VeriSign股份將受到為期一年的禁售期限制。根據彭博的計算，這個價格區間較周一收盤價折價多達6.9%。

根據公開說明書，波克夏旗下公司自2012年起持有VeriSign股票，該年VeriSign股價最高為每股49.50美元。

VeriSign股價周一盤後聞訊重挫約7%，報每股285美元左右。若看今年截至周一收盤以來，VeriSign股價已大漲 47.8%，周一盤中還一度創下歷史新高價。

要求匿名的知情人士表示，波克夏此次出售VeriSign持股預期將採隔夜定價。波克夏與VeriSign的發言人尚未對此置評。

公開說明書顯示，波克夏出售這批股票後，對VeriSign的持股比率將由14.2%降至9.6%。在此次出售前，波克夏持有近1,330萬股VeriSign股票。此次售股作業委由摩根大通處理。

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