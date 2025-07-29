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台積電、聯電ADR跌逾1% 日月光小漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台股ADR周一（28日）多數下跌，台積電ADR收盤下跌1.16%，報每股242.75美元，換算並折合台幣後為每股1,436.250元，較台北交易股票溢價率為25.44%。聯電跌幅也超過1%。

道瓊工業指數28日收盤下跌64.36點，跌幅0.14%，至44,837.56點；標普500指數上漲1.13點，漲幅0.02%，至6,389.77點，連續第六天再創新高；那斯達克指數上漲70.27點，漲幅0.33%，至21,178.58點，同樣收在新高水準。

費城半導體指數上漲91.24點，漲幅1.61%，報5,737.10點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 156.35 +0.67 154.50 1.19

中華電 CHT 128.48 -0.64 129.50 -0.79

台積電 TSM 1,436.25 -1.16 1,145.00 25.44

聯電 UMC 42.60 -1.37 43.50 -2.07

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台股 台積電

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