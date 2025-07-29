美股收盤／標普500小漲、連六天創新高 等待Fed決策與科技財報

美股周一（28日）小幅上漲，標普500指數連續第六個交易日創收盤新高，那斯達克指數也在震盪交易中創收盤紀錄，投資人正在評估美歐貿易協議，並為本周重要的市場催化因素做準備。

道瓊工業指數28日收盤下跌64.36點，跌幅0.14%，至44,837.56點；標普500指數上漲1.13點，漲幅0.02%，至6,389.77點；那斯達克指數上漲70.27點，漲幅0.33%，至21,178.58點。

費城半導體指數上漲91.24點，漲幅1.61%，報5,737.10點。

美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩周日公布一項貿易框架協議，將美國對歐盟進口關稅降至15%，低於川普威脅的30%稅率。這項協議是美國近期與日本、印尼等國達成貿易協議後的最新一份。美中高級經濟官員也在斯德哥爾摩恢復會談，以化解這兩個全球最大經濟體之間的貿易戰。

Certuity公司首席投資官Scott Welch表示：「這個協議讓人有點安心，因為它不像之前那樣可能引發經濟災難。」

川普在周一表示，對於尚未與美國重新談判的國家，全球基準關稅可能在15%至20%之間。

標普500指數目前已連續六個交易日創下收盤新高，並已創下今年第15個收盤紀錄。自從川普在4月初宣布一系列關稅措施以來，股市經歷了一輪拋售，但隨後強勁反彈。

投資者對AI技術潛力的持續熱情，以及一些貿易協議的達成和企業財報季初步表現優於預期，也提振市場情緒。

三星電子在新達成的165億美元協議中將為特斯拉生產半導體，特斯拉股價收盤大漲3%至每股325.59美元。這一消息也推動艾司摩爾在美上市股票走高。

Nike大漲近4%，因摩根大通將對該股評級上調至「買進」。

Palantir走低，此前The Information報導說，美國國防部正在測試微軟和OpenAI的AI模型。

能源股上漲1.15%，是標普指數盤中表現最好的類股，受油價上漲超過2%提振，而房地產類股下跌1.75%，材料股下跌1.44%，表現最差。

投資人目前正等待聯準會周三的政策聲明。儘管川普不斷施壓聯準會主席鮑爾，要求降息，但市場普遍預期聯準會將維持利率不變。

本周還將公布一系列企業財報，包括重量級企業Meta、微軟、亞馬遜和蘋果的財報，這些財報可能會左右廣大投資者的情緒走向。

除了聯準會會議和財報，本周還將公布一系列經濟指標，包括個人消費支出報告（PCE），這是聯準會重視的通膨指標，以及政府就業報告，以衡量關稅可能對消費者價格和勞動力市場產生的影響。