歐盟執委：美歐將組金屬聯盟 因應中國產能過剩

歐洲聯盟（EU）主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）今天表示，歐盟和美國將根據貿易協議建立「金屬聯盟」，以減輕中國補貼生產對全球市場的衝擊。

路透社報導，塞夫柯維奇說，雙方為達成協議商討數小時期間，美方官員意識到美國和歐盟鋼鐵業面臨相同問題。因此，歐盟鋼鋁製造商將獲得一項配額制度，以最低關稅或零關稅取代美國總統川普的50%進口關稅。但這項制度尚未敲定。

塞夫柯維奇在記者會說道：「這項協議明確展現在鋼、鋁、銅及衍生產品方面採取聯合行動的前景，我稱之為金屬聯盟，透過歷史性水準的關稅配額和優惠待遇，有效地為我們各自的經濟體周圍建立起一道聯合護欄。」

這項擬議中的聯盟和配額制度，顯示歐美對中國產能過剩的反制逐漸增強。

塞夫柯維奇還提到：「顯然問題在於產能過剩。我們認為這個問題與非法補貼有關。」