美中貿易會談首日議程結束 川普：想看到中國大陸開放市場

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
中國大陸談判人員被目擊於28日晚間約8時（台灣時間29日凌晨2時）走出瑞典總理辦公室，但並未停下腳步與媒體交談。歐新社
中國大陸談判人員被目擊於28日晚間約8時（台灣時間29日凌晨2時）走出瑞典總理辦公室，但並未停下腳步與媒體交談。歐新社

美國財政部發言人28日說，美國和中國大陸當天在瑞典斯德哥爾摩舉行的貿易會談已結束，29日（周二）將繼續談判。 正造訪英國蘇格蘭的美國總統川普在和英國首相施凱爾（Keir Starmer）召開共同記者會表示，「我想看到中國開放他們的市場」。

美國談判團隊28日下午開始後不久，就抵達斯德哥爾摩市中心的瑞典政府公有建築物羅森巴德（Rosenbad）大樓，也是瑞典總理辦公室所在地。在影片的鏡頭中，也可見到率領中國談判團隊的國務院副總理何立峰。

美中談判人員被目擊於28日晚間約8時（台灣時間29日凌晨2時）走出瑞典總理辦公室，但均未停下腳步與媒體交談。

也是這次美國談判團隊成員的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）對美媒CNBC直言，（原本就）沒預期28日會達成某種巨大突破。他還說，「我期望的是繼續監控並確認我們至今協議的落實（情形）」，確定關鍵的不可或缺（稀土）礦物正在相關各方間流通。

美國財長貝森特（Scott Bessent）日前表示，自28至29日在斯德哥爾摩與中國官員舉行第3輪高階會談。中國商務部也宣布，何立峰27至30日赴瑞典與美方舉行經貿會談。

美中5月在瑞士日內瓦舉行的會談中達成協議，同意大幅調降對對方商品徵收的關稅、為期90天，即美中貿易戰休兵至8月12日。

美國 瑞典 談判團隊

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