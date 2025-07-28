這兩家公司可能是英特爾14A製程的最後希望

科技網站9to5Mac報導，分析師浦得宇（Jeff Pu）在近期發布的一則研究報告表示，蘋果可能考慮在未來的M系列晶片中，採用英特爾（Intel）的14A製程。

浦得宇透露，英特爾已開始向合作對象提供初步的14A製程套件（PDK），而蘋果是其中一家對此展現興趣的公司。而且報告中還提到輝達的遊戲GPU（低階版本）也會是英特爾14A的採用者。

這意味著浦得宇認為蘋果及輝達將成為首批採用14A製程的客戶。

蘋果此舉尤其耐人尋味，因M系列晶片長期以來由台積電獨家製造，如今卻引入英特爾作為第二來源（特別是位於美國的晶圓廠），在日益增長的地緣政治及貿易緊張下，這可能派得上用場。

英特爾24日公布Q2財報後，執行長陳立武明確表示，除非能確保14A至少得到一個主要客戶，否則英特爾將考慮取消14A製程與後續先進製程的開發。