彭博：美貿易保護主義殺傷力日益明顯 全球經濟衝擊高達2兆美元

彭博分析，美國貿易保護主義對全球經濟的損害日益明顯，預估到2027年底，相較於貿易戰前的趨勢，全球經濟將遭受多達2兆美元的衝擊，尤其不利於投資。

另外，根據線上數據視覺化與分享平台「經濟複雜度觀測站」（OEC）開發的模擬器推算，美國與歐盟達成新的貿易協議後，2027年全球對美國出口總額將降至2.68兆美元，較過去三年平均水準大減逾46%。

OEC的預測是基於擴充版引力模型的預測，僅模擬美歐貿易協議可能引發的貿易重組，未納入美國預定8月1日實施的全面性加徵關稅的影響。

法國土魯斯經濟學院教授伊達爾戈解釋，「當美國對全球課徵關稅，其他經濟體並未相互加稅，多數國家會很自然地傾向調整貿易路線，繞開美國。墨西哥與加拿大除外，這兩國與美國經濟高度整合，難以像其他國家一樣重新調整。」

根據關稅模擬器，美國將增加自下列國家的進口，包括英國（225億美元）、法國（102億美元）和西班牙（56.5億美元），並減少採購來自中國大陸（減4,850億美元）、加拿大（減3,000億美元）和墨西哥（減2,380億美元）的商品。

OEC資料顯示，歐盟對美國出口的企業榜首是IKEA，占比高達28%，其次是南方酒業（9%）、馬牌（4%）、Bosch（4%）、Dole Foods（3%）和Diageo（2.3%）。按產品類別看，家具（11%）、橡膠輪胎（7%）、床罩（6%）和葡萄酒（5%）為大宗。

至於中國大陸，預計對美出口萎縮（減少1,010億美元），會增加自俄羅斯（700億美元）、越南（344億美元）和沙烏地阿拉伯（280億美元）的進口。

美國總統川普周日宣布與歐盟達成貿易協議，將對多數歐洲商品課徵15%關稅，包括汽車在內。

據川普表示，美國已與歐盟達成協議，多數歐盟輸美產品將課徵15%關稅，比他之前威脅的30%砍半，歐盟也已同意價值7,500億美元的美國能源產品，並且在目前的投資水準之上，額外投資美國6,000億美元。