有協議比沒有好 歐股走高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國歐盟宣布達成貿易協議，各界對美歐雙方避免一場貿易戰普遍大表歡迎，歐洲股市28日全面走高，顯然從市場的角度來看，儘管並未達成歐盟先前的期望，但有協議總比沒協議好。

澳洲聯邦銀行資深經濟學家克莉芙頓表示，這已比最壞情況好很多，「但對全球經濟仍是逆風。8月1日關稅期限仍在，還有許多國家未與美國達成貿易協議…美加之間也是。」聯博首席經濟學家溫諾格雷說，這與日本達成的協議非常類似，「要看看雙方能堅持多久。從市場的角度來看，有協議總比沒協議好。」

 貝倫貝格銀行首席經濟學家舒米丁指出，內容大致符合上周的傳聞，不確定性大致結束，歐盟仍可承受此一協議，「股市溫和上漲，因多數已提前反映。川普可以宣稱，這項不對等協議是一場『勝利』，但與他發動貿易戰之前的情況相比，結果仍然很糟。」

歐盟 美國 貿易戰

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