1分鐘看世界／奧迪受累關稅 調降全年財測

福斯汽車（VW）旗下高檔品牌奧迪（Audi）28日調降全年財測，預期營收介在650億至700億歐元（760億至820億美元），低於先前預測的675億至725億歐元；營業利潤率預期為5%至7%，也低於早先的展望7%至9%，原因是受到美國提高進口關稅和整頓事業所花成本的影響。

奧迪表示，仍在評估美國和歐盟27日達成貿易協議的影響；該協議訂定美國對從歐洲進口產品的基本關稅為15%，其中也包含汽車，雖比原先面臨的總稅率27.5%要低，但仍遠高於川普二度入主白宮前的2.5%。

俄羅斯／莫斯科飛平壤航班開通 凸顯深化北韓關係

俄媒報導，莫斯科直飛北韓平壤航班於27日晚間開通，將由俄羅斯北風航空每月營運一班，顯示雙邊關係深化。兩國去年達成軍事協議，強化戰略合作關係，未來也擬重啟海運。

美國／驚奇4超人擊敗超人 奪北美周末電影票房冠軍

漫威影業強檔片「驚奇4超人：第一步」，上映首周末力壓「超人」，以1.18億美元勇奪北美票房冠軍，締造漫威今年來最佳開映表現，超越2月上映的「美國隊長：無畏新世界」。

紐西蘭／改革電子支付 擬禁實體商家收附加費

紐西蘭當局說，年底前將向國會提出零售支付系統（禁止附加費）修正案，最慢明年5月開始禁止實體店家收取電子支付附加費，以保障消費者。附加費常被批計算方式不明，有超收爭議。

南韓／首爾房價逆勢上漲 公寓均價突破3,100萬元

南韓今年上半年房價下跌，僅首爾上漲。首爾7月公寓均價更首次超越14億韓元，達14.5億韓元（約新台幣3,100萬元），價格變動預期指數則掉至98，顯示政府打房政策導致市場看跌房價。

孟加拉／為關稅談判鋪路 訂購25架波音飛機

孟加拉商務部長拉赫曼27日表示，已下令向波音公司訂購25架飛機，並擴大小麥、黃豆、棉花進口，以利29日的關稅談判。當局上周已允諾，未來五年每年進口70萬噸美國小麥。

印度／IT外包巨頭塔塔不敵AI 明年預計裁員逾1.2萬人

印度IT外包巨頭塔塔顧問服務公司28日說，2026會計年度將裁減逾1.2萬人，約占整體人力2%，主要影響中高階主管。IT外包產業近年飽受人工智慧（AI）崛起和需求減弱等衝擊。

新加坡／美私募基金洽談收購 新科電信估值逾50億美元

美國私募基金KKR傳正洽談收購新科電信媒體全球資料中心（STT GDC），這家新加坡資料中心主機託管業者估值有望超越50億美元。STT GDC在全球20個市場有100座資料中心。

馬來西亞／央行看淡經濟 下修全年成長率

馬來西亞央行28日把今年經濟成長預測從原先的4.5%至5.5%，調降至4%至4.8%，主因是考量川普關稅變數造成的全球經濟不確定性；大馬仍在尋求把稅率從25%降至20%以下。