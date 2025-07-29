1分鐘看世界／奧迪受累關稅 調降全年財測

經濟日報／ 本報訊

福斯汽車（VW）旗下高檔品牌奧迪（Audi）28日調降全年財測，預期營收介在650億至700億歐元（760億至820億美元），低於先前預測的675億至725億歐元；營業利潤率預期為5%至7%，也低於早先的展望7%至9%，原因是受到美國提高進口關稅和整頓事業所花成本的影響。

奧迪表示，仍在評估美國和歐盟27日達成貿易協議的影響；該協議訂定美國對從歐洲進口產品的基本關稅為15%，其中也包含汽車，雖比原先面臨的總稅率27.5%要低，但仍遠高於川普二度入主白宮前的2.5%。

俄羅斯／莫斯科飛平壤航班開通 凸顯深化北韓關係

俄媒報導，莫斯科直飛北韓平壤航班於27日晚間開通，將由俄羅斯北風航空每月營運一班，顯示雙邊關係深化。兩國去年達成軍事協議，強化戰略合作關係，未來也擬重啟海運。

美國／驚奇4超人擊敗超人 奪北美周末電影票房冠軍

漫威影業強檔片「驚奇4超人：第一步」，上映首周末力壓「超人」，以1.18億美元勇奪北美票房冠軍，締造漫威今年來最佳開映表現，超越2月上映的「美國隊長：無畏新世界」。

紐西蘭／改革電子支付 擬禁實體商家收附加費

紐西蘭當局說，年底前將向國會提出零售支付系統（禁止附加費）修正案，最慢明年5月開始禁止實體店家收取電子支付附加費，以保障消費者。附加費常被批計算方式不明，有超收爭議。

南韓／首爾房價逆勢上漲 公寓均價突破3,100萬元

南韓今年上半年房價下跌，僅首爾上漲。首爾7月公寓均價更首次超越14億韓元，達14.5億韓元（約新台幣3,100萬元），價格變動預期指數則掉至98，顯示政府打房政策導致市場看跌房價。

孟加拉／為關稅談判鋪路 訂購25架波音飛機

孟加拉商務部長拉赫曼27日表示，已下令向波音公司訂購25架飛機，並擴大小麥、黃豆、棉花進口，以利29日的關稅談判。當局上周已允諾，未來五年每年進口70萬噸美國小麥。

印度／IT外包巨頭塔塔不敵AI 明年預計裁員逾1.2萬人

印度IT外包巨頭塔塔顧問服務公司28日說，2026會計年度將裁減逾1.2萬人，約占整體人力2%，主要影響中高階主管。IT外包產業近年飽受人工智慧（AI）崛起和需求減弱等衝擊。

新加坡／美私募基金洽談收購 新科電信估值逾50億美元

美國私募基金KKR傳正洽談收購新科電信媒體全球資料中心（STT GDC），這家新加坡資料中心主機託管業者估值有望超越50億美元。STT GDC在全球20個市場有100座資料中心。

馬來西亞／央行看淡經濟 下修全年成長率

馬來西亞央行28日把今年經濟成長預測從原先的4.5%至5.5%，調降至4%至4.8%，主因是考量川普關稅變數造成的全球經濟不確定性；大馬仍在尋求把稅率從25%降至20%以下。

美國 奧迪 稅率

延伸閱讀

川普宣稱：未與美國達成協議國家 將被課15%至20%關稅

考量颱風、美國關稅 總統府：賴總統暫無出訪安排

「232條款」半導體關稅將揭曉 學者估稅率25%至50%

關稅不確定壓抑匯價 新台幣連3跌貶破29.5關卡

相關新聞

有協議比沒有好 歐股走高

美國和歐盟宣布達成貿易協議，各界對美歐雙方避免一場貿易戰普遍大表歡迎，歐洲股市28日全面走高，顯然從市場的角度來看，儘管...

彭博：美貿易保護主義殺傷力日益明顯 全球經濟衝擊高達2兆美元

彭博分析，美國貿易保護主義對全球經濟的損害日益明顯，預估到2027年底，相較於貿易戰前的趨勢，全球經濟將遭受多達2兆美元...

被總統盯上 南韓銀行股嚇跌

南韓總統李在明批評金融業過度仰賴利息收入，業者隨即在金融監管機構開會時承諾拓展營收管道。當地的金融股28日聞聲重挫。

1分鐘看世界／奧迪受累關稅 調降全年財測

福斯汽車（VW）旗下高檔品牌奧迪（Audi）28日調降全年財測，預期營收介在650億至700億歐元（760億至820億美...

亞馬遜挑戰星鏈地位 計畫加快衛星發射時程…年底前將有285顆在軌道上

巴克萊分析師近期表示，雖然亞馬遜的「柯伊伯計畫」（Project Kuiper），在目前衛星寬頻競賽中，仍較SpaceX...

尼泊爾電動車占比 衝七成

尼泊爾過去一年在所有客車中，電動車（EV）的占比高達76%，輕型商用車則達五成，五年前這個比率幾乎是零，顯示該國正迅速朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。