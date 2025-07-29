被總統盯上 南韓銀行股嚇跌

南韓總統李在明批評金融業過度仰賴利息收入，業者隨即在金融監管機構開會時承諾拓展營收管道。當地的金融股28日聞聲重挫。

金融監理委員會（FSC）會後發布聲明中說，金融業者已同意將資金更多投向更具生產力的部門，藉此降低對利息收入的依賴，例如房貸等放款業務。

為了強化生產性金融，與會者同意積極參與建立一項規模達100兆韓元（約725億美元）的公私合營基金，目的是支持對高科技與創新企業的投資。在支持實體經濟方面，他們承諾將擴大對小型業主的融資，並充分運用專為他們設計的專屬信用評分系統。

南韓金融股指數韓國交易所銀行股指數（KRX Banks Index）周一重挫逾6%。不過，指數在李在明當選總統後及大盤的激勵下，今年來仍上漲逾43%。金融股中下跌最重是韓亞金融集團，跌幅深達8.9%。

金融監理委員會在聲明中說：「銀行業對外界批評仰賴利差和偏重不動產業務，早已心知肚明，也決定擺脫過往的經營模式，擴大供應生產性資本。」