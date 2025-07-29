尼泊爾電動車占比 衝七成

尼泊爾過去一年在所有客車中，電動車（EV）的占比高達76%，輕型商用車則達五成，五年前這個比率幾乎是零，顯示該國正迅速朝EV轉型。去年全球平均EV市占率為20%，尼泊爾如今只落後挪威、新加坡等少數幾個國家。

紐時報導，尼泊爾得以迅速轉型是政府的政策所致，也就是善加利用該國豐沛的水力發電、減緩對進口化石燃料的依賴，並且清除霧霾。而這些轉變也受到尼泊爾最大鄰國中國大陸的強烈影響。例如，近期中國政府對尼泊爾無償提供100輛電動巴士，國營巴士公司Sajha Yatayat董事長迪克西特坦承，中國可能別有用意，例如增加其較大型電動車的採納度。

尼泊爾的努力與歐美國家為保護本土車業、限制陸廠EV進口的政策大不相同，也為其他尋求提升國力卻不願重蹈許多富裕國家汙染苦難的開發中國家而言，帶來一線希望。

國際能源署（IEA）估計，全球在2050年前將新增10億輛汽車，其中絕大多數將在中低所得國家。這些國家EV普及的程度，將對未來的空氣汙染與氣候變遷碳排量產生關鍵影響。

尼泊爾的主要收入來源是進口關稅。但為了讓EV更易於負擔，政府在2021年將EV的海關與貨物稅合併最高稅率設定為40%，遠低於汽油車的180%。

如今，現代汽車（Hyundai）運動休旅車的EV版本，在尼泊爾的售價不到3.8萬美元，而油車版本則要4萬美元左右。

另外，尼泊爾電力局在加德滿都及全國公路沿線建設62座充電站。當局開放任何實體興建充電設施，對其徵收極低進口關稅，並免費提供變壓器，即充電設施的最貴零件。

政府也將充電站電費壓至市價以下。以此計算，汽油車的加油成本約為EV充電成本的15倍。