亞馬遜挑戰星鏈地位 計畫加快衛星發射時程…年底前將有285顆在軌道上

巴克萊分析師近期表示，雖然亞馬遜的「柯伊伯計畫」（Project Kuiper），在目前衛星寬頻競賽中，仍較SpaceX的星鏈（Starlink）居下風；但Kuiper加快發射進程，加上與亞馬遜雲端服務（AWS）的緊密整合，都讓其走向更加明確的道路，有望挑戰星鏈地位。

巴克萊分析師說：「Kuiper計畫加速其發射進程，而AWS的支持，也為與星鏈有效競爭提供了條件。尤其是當Kuiper計畫全面邁向商業服務時。」

雖然星鏈已在全球擁有逾600萬名用戶，其中單是美國就占200萬名，但Kuiper計畫與前者的差距正在縮小，到年底前，預計將有285顆衛星在軌道上。Kuiper計畫將最早於2026年首季前，展開商業推廣。

Kuiper計畫開創性的「半雙工」終端設計，以較星鏈更小且更輕的足跡，提供更高資料傳輸量，巴克萊預期，這將顯著降低製造成本。

巴克萊也強調，除消費者寬頻外，在海事及政府市場中，Kuiper計畫的機會也正在增加。星鏈已在上述領域擁有強大基礎，7.5萬艘活躍中的船隻使用其服務，還有不斷增加的政府合約。

分析師認為，海事領域尤其有望對Kuiper計畫的發展提供肥沃土壤。並補充，「除消費者寬頻外，特別是在早期階段，我們認為海事領域是以上兩個領域之中，對Kuiper計畫來說更具潛在發展機會的領域。」

Kuiper計畫與亞馬遜AWS基礎設施的密切整合，期許能改善其延遲網路，並提升表現，這可能是Kuiper計畫相較於星鏈的潛在優勢，因後者的網絡架構較為獨立。AWS的雲端骨幹，結合亞馬遜龐大生態系，讓Kuiper計畫在這場衛星網路競賽中，處於獨特位置。然而，星鏈仍繼續改進其產品，近期也將延遲網路改善至低於在基礎設施更新後無線網路中位數的8%，並計劃在2026上半年，部署頻寬增加逾十倍的新一代V3衛星。雖然這仍這有賴於SpaceX的星艦火箭，是否成功研發。

當星鏈及Kuiper計畫兩者皆瞄準有利可圖的海洋及政府部門，並競奪成長中的消費者群體，衛星網路市場競爭密度應會更高，技術進展也會加速，這將能嘉惠全球網路服務不足的區域。