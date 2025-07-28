歐盟點名大陸電商Temu違法 恐面臨最高全球年營業額6%罰金
歐洲聯盟執行委員會今天表示，中國電商Temu未採取充分措施避免非法產品在其平台上銷售，違反歐盟法規。相關調查可能導致Temu面臨最高全球年營業額6%的罰金。
路透社報導，歐盟執委會（European Commission）發布聲明表示：「證據顯示，歐盟消費者在該平台上發現非法產品的風險很高。」
「分析發現，消費者在Temu購物時，很可能在平台上發現不合規定的產品，包括嬰兒玩具和小型電子產品等。」
執委會指出，Temu的風險評估不足，因為該平台是基於一般產業資訊、而非平台實際情況進行評估。
如果執委會的初步調查結果獲得證實，Temu將被認定違反「數位服務法」（Digital Services Act）。
聲明指出：「上述決定將可能導致業者被處以最高全球年度營業額6%的罰金，並下令平台採取措施，以解決違規問題。」
歐盟發言人表示，Temu可在未來數週內回應調查結果，但未說明確切期限。
Temu發言人則稱，公司將繼續「完全配合」執委會的調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言