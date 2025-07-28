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美股早盤／市場對美、歐貿易協議反應平淡 道瓊小跌、那指漲0.4%
美股三大指數28日早盤漲跌互見，道瓊工業指數跌約40點，顯示投資人對美國與歐盟達成的貿易協議反應冷淡。
道瓊工業指數早盤跌0.1%、標普500指數漲0.1%、那斯達克指數漲0.3%。費城半導體指數漲1.1%、台積電ADR跌1.1%。
美國總統川普28日宣布，美國已與歐盟達成協議，將關稅下調至15%。此前他曾威脅對歐盟這個美國最大貿易夥伴大部分輸美商品課徵30%的關稅。
Vital Knowledge公司的卡薩佛里在報告中表示：「雖然市場情緒愈來愈偏多，但在股市衝上歷史新高後，投資人短期內追高的意願仍有些猶豫，特別是這項協議（美歐貿易協議）原本就被市場普遍預期，加上這周將是全年數一數二繁忙的一周。」
華爾街本周進入緊鑼密鼓階段，將迎來多家科技巨頭發布財報、聯準會（Fed）重要的決策會議、川普8月1日關稅期限，以及關鍵通膨數據。
標普500成分股中，超過150家公司將於本周公布業績，其中「科技七雄」的Meta與微軟將於30日發布上季業績，亞馬遜與蘋果則在31日公布。投資人將關注各家公司對AI支出的評論，以判斷今年在超大規模運算領域的大筆投資是否合理。
Fed也將在本周29日至30日召開為期兩天的決策會議。雖然市場預期Fed會將聯邦資金利率目標區間維持在4.25%-4.5%不變，但投資人將尋找線索，判斷9月會議是否有降息可能。
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