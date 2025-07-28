小馬可仕：菲律賓已作好準備 歡迎外商投資

菲律賓總統小馬可仕今天發表國情諮文表示，菲律賓在交通、電力、勞工等各方面都已作好準備，歡迎外商前來投資。

小馬可仕今天在眾議院發表2022年上任以來的第4次國情諮文，承諾在剩餘3年任期內，全力發展製造業，包括汽車、電子、生物科技、醫藥、關鍵礦物、紡織、清真食品、建築和電力等產業。

此外，他也呼籲商界增加投資農業。

小馬可仕說：「我對國際商業社群發出的訊息是：菲律賓已經準備好了，請來投資菲律賓。」

他指出，菲律賓擁有可靠、勤奮的勞工，具備技術、適應力，富有服務精神，隨時準備與投資者合作，共創成功。

關於投資人詬病的電力不足且昂貴問題，小馬可仕說，政府正在興建近200座發電廠，足以為7000座工廠或400萬戶家庭提供充足電力。

他說，到2028年，菲律賓將有超過100萬家戶使用家庭太陽能系統，他們還可將多餘的電力出售給電網。

小馬可仕也提到，自他上任以來，政府已興建數以千公里計的農場至市場道路，尚有數以千公里計的道路正在興建中，橫跨馬尼拉灣的巴丹省（Bataan）-甲美地省（Cavite）大橋，年內也將開工。

小馬可仕2024年11月簽署了「企業復甦租稅獎勵-重振經濟機會最大化法」（CREATE MORE），提升經商便利性，以及更具吸引力的投資獎勵與稅率。

另一方面，小馬可仕也在國情諮文中，呼籲政府官員在「同為菲律賓人、愛國心與履行憲法義務」這3項共同價值之下，擱置歧見、團結向前。

小馬可仕並說，5月舉行的期中選舉，執政陣營表現不如預期，意味著民眾對政府施政成果失望，政府在未來3年將努力做得更好、更有效率。