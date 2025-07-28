比台北蛋黃區還貴！這個城市公寓均價首度突破新台幣3千萬元

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經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
首爾7月公寓價格首次突破14億韓元（新台幣3,000萬元）。路透
首爾7月公寓價格首次突破14億韓元（新台幣3,000萬元）。路透

韓媒報導，南韓今年上半年房價下跌，僅首爾上漲。首爾7月公寓價格更首次超越14億韓元（新台幣3,000萬元）。但由於政府上月底實施打房政策，市場預期南韓房價未來將下跌。

根據南韓央行（BOK）28日公布數據，南韓大首爾地區上半年每月平均房價較去年底上漲0.1%，首爾市則漲0.39%；東南地區則受經濟放緩、房市長期低迷影響，同期下跌0.11%。

KB國民銀行同日發布數據顯示，首爾7月公寓價格攀抵14.5億韓元（新台幣3,１00萬元）；漢江以北地區房價也是2022年11月以來首度突破10億韓元。相較下，房仲6月時統計，今年前4月台北市住宅均價為每坪81.5萬元，若以30坪公寓計算，約新台幣2,445萬元。

儘管首爾房價不停攀升，月增幅卻自上月的1.43%趨緩至1.28%。而衡量市場對房價變動的預期指數，則由前月的133.9掉至98。100以上表示預期房價將上漲，100以下表示看跌。

專家認為，南韓政府為了打房，自6月27日起緊縮房貸規範，是市場看跌房價的主因。

首爾 南韓 台幣 房價

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