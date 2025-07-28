美國與歐盟敲定貿易協議 亞股多收高

美國與歐洲聯盟（EU）上週末敲定貿易協議，避免了一場可能造成嚴重損害的貿易戰，受此消息激勵，亞洲股市主要指數今天多收高。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天宣布雙方已達成貿易協議。華府上週宣布敲定一系列貿易協議，包含日本在內；美方預計於28至29日在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）與中國官員舉行第3輪高階會談。

投資人正準備迎接預計本週陸續公布的數據、央行決策以及大企業財報。

川普在蘇格蘭與范德賴恩會談後不久，對隨團媒體宣布，將對歐盟銷美貨物課徵15%基準關稅。

川普表示：「我們已達成協議。這對每個人來說都是一項好協議。這可能是有史以來達成的最大規模協議。」他並補充說，關稅將全面適用，包括對歐洲至關重要的汽車產業、製藥業和半導體產業。

歐盟也同意向美國採購價值7500億美元的液化天然氣（LNG）、石油與核燃料，以取代俄羅斯能源，還會對美國加碼投資6000億美元。

部分國家正和華府達成貿易協議，令市場鬆一口氣，這助攻股市在近期的反彈基礎上進一步走高。

亞股方面，香港、上海、台北、首爾、雪梨及威靈頓股市均收紅；馬尼拉股市收黑，東京股市連續第2天收跌。