快訊

縣市不同調！ 嘉義市宣布：明天照常上班上課

嘉義縣也跟進！宣布停班停課 4縣市明天放假

8月出訪友邦生變？總統府：賴總統近日暫無海外訪問之安排

美國與歐盟敲定貿易協議 亞股多收高

中央社／ 香港28日綜合外電報導

美國與歐洲聯盟（EU）上週末敲定貿易協議，避免了一場可能造成嚴重損害的貿易戰，受此消息激勵，亞洲股市主要指數今天多收高。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天宣布雙方已達成貿易協議。華府上週宣布敲定一系列貿易協議，包含日本在內；美方預計於28至29日在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）與中國官員舉行第3輪高階會談。

投資人正準備迎接預計本週陸續公布的數據、央行決策以及大企業財報。

川普在蘇格蘭與范德賴恩會談後不久，對隨團媒體宣布，將對歐盟銷美貨物課徵15%基準關稅。

川普表示：「我們已達成協議。這對每個人來說都是一項好協議。這可能是有史以來達成的最大規模協議。」他並補充說，關稅將全面適用，包括對歐洲至關重要的汽車產業、製藥業和半導體產業。

歐盟也同意向美國採購價值7500億美元的液化天然氣（LNG）、石油與核燃料，以取代俄羅斯能源，還會對美國加碼投資6000億美元。

部分國家正和華府達成貿易協議，令市場鬆一口氣，這助攻股市在近期的反彈基礎上進一步走高。

亞股方面，香港、上海、台北、首爾、雪梨及威靈頓股市均收紅；馬尼拉股市收黑，東京股市連續第2天收跌。

美國 川普 貿易協議

延伸閱讀

德國車廠團體：美國課徵15%關稅構成「負擔」

川普再點名台灣：一些台廠將「這麼做」以閃避半導體關稅

美歐協議最後關頭「被加碼」？照片曝疑川普筆跡 5000億被改6000億

美中今瑞士談判 川普稱快要達貿易協定

相關新聞

富爸爸作者清崎：連巴菲特都把股票賣光 應買「這些」資產

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎28日在X發文示警，目前並不是大量持股的好時機，應該改持有現金等資產。

比台北蛋黃區還貴！這個城市公寓均價首度突破新台幣3千萬元

韓媒報導，南韓今年上半年房價下跌，僅首爾上漲。首爾7月公寓價格更首次超越14億韓元（新台幣3,000萬元）。但由於政府上...

特斯拉簽署價值165億美元協議 向三星採購AI6晶片

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克宣布，已簽署1項價值165億美元（約新台幣4880億元）協議，以向韓國三星電子...

FT：為美中貿易談判鋪路 美方暫緩管制先進晶片銷陸

英國金融時報周一報導，美國已經暫緩對中國大陸實施科技出口管制，目的是避免干擾和北京的貿易談判，也有助促成美國總統川普在今...

馬斯克說台積電將在美生產AI5晶片 證實AI6大單給三星

特斯拉執行長馬斯克證實，三星電子將會生產特斯拉的新一代全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI6」，而剛剛完成設計的「AI5」...

韓銀行股大跌 業者營收仰賴利息遭總統抨擊

南韓總統李在明批評金融業過度仰賴利息收入，業者隨即在金融監管機構開會時承諾拓展營收管道。金融股周一聞聲重挫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。