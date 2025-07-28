富爸爸作者清崎：連巴菲特都把股票賣光 應買「這些」資產
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎28日在X發文示警，目前並不是大量持股的好時機，應該改持有現金等資產。
他發文說：「你的401k或個人退休帳戶（IRA）是否放著大量股票？你知道『股神』巴菲特、羅傑斯等投資界傳奇人物，幾乎把手上的股票與債券都賣得差不多了嗎？他們持有現金或白銀。」
他說：「如果你不知道巴菲特與羅傑斯為何賣出手上的股票與債券，你可能會想要找出原因。我個人繼續緊抱黃金、白銀與比特幣。」
「祝你好運，我們可能正處於另一場1929年股災與新一波大蕭條的邊緣。美國的債務早已失控，美國是歷來最大的債務國，你再怎麼印鈔還債仍有極限。請保重，並做好功課。」
DO YOU have a 401k or IRA filled with stocks?— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 28, 2025
DO YOU know investment legends Warren Buffet and Jim Rogers have sold most if not all of their stocks and bonds?
They are both in cash or silver.
If you do not know why Buffet and Rogers have sold their stocks and bonds you may…
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