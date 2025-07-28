富爸爸作者清崎：連巴菲特都把股票賣光 應買「這些」資產

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎28日在X發文示警，目前並不是大量持股的好時機，應該改持有現金等資產。

他發文說：「你的401k或個人退休帳戶（IRA）是否放著大量股票？你知道『股神』巴菲特、羅傑斯等投資界傳奇人物，幾乎把手上的股票與債券都賣得差不多了嗎？他們持有現金或白銀。」

他說：「如果你不知道巴菲特與羅傑斯為何賣出手上的股票與債券，你可能會想要找出原因。我個人繼續緊抱黃金、白銀與比特幣。」

「祝你好運，我們可能正處於另一場1929年股災與新一波大蕭條的邊緣。美國的債務早已失控，美國是歷來最大的債務國，你再怎麼印鈔還債仍有極限。請保重，並做好功課。」