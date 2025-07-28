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歐盟美國貿易協議拍板 法國釀酒商關稅衝擊未明

中央社／ 波爾多28日綜合外電報導

歐洲聯盟與美國達成貿易協議，多數銷美貨物關稅從30%降至15%，但結果並非皆大歡喜。深受市況低迷影響的法國葡萄酒釀酒業者，仍不清楚關稅將對他們造成多麼痛苦的衝擊。

法新社報導，在法國西南部波爾多（Bordeaux）地區知名葡萄園，過去數月有關美國總統川普（DonaldTrump）將如何決定關稅的討論，對於無助旁觀的釀酒業者是一場噩夢。

美國迄今為止是波爾多葡萄酒的最大出口市場，年銷售額達4億歐元（約新台幣138億元），占總銷售額約20%。

昨天宣布達成的歐盟（EU）與美國貿易協議，未明確指出歐盟葡萄酒與烈酒製造商將面臨何種幅度的美國關稅。

川普表示，歐洲輸美商品將面臨15%關稅稅率，但雙方證實，部分產品將享有雙邊關稅豁免。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）表示，歐盟仍希望進一步達成所謂的「零對零」協議，特別是針對酒類，並期盼未來幾日能「解決」這個問題。

代表波爾多地區90%以上葡萄酒貿易的區域貿易商聯盟Bordeaux Negoce主席塔比（Philippe Tapie）表示，他對這種不確定性感到憂心忡忡。

他告訴法新社：「今天是白色，隔天變成黑色，美國政府可以隨時改變主意，我們對此毫無頭緒。」

波爾多主要酒商Twins Bordeaux也對關稅衝擊叫苦連天。該公司共同所有人摩西（Sebastien Moses）解釋說：「目前我們持續設法挽救局勢，川普一當選我們就料到會有這個局面，並且儘可能將庫存運往美國。」

但他認為，長遠來看這不是「穩定可靠」的策略。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國 歐盟 葡萄酒

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