特斯拉簽署價值165億美元協議 向三星採購AI6晶片

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克宣布，已簽署1項價值165億美元（約新台幣4880億元）協議，以向韓國三星電子採購晶片。此舉預計有助提振三星代工業務的頹勢。

路透社報導，消息曝光後，三星電子（SamsungElectronics）股價應聲上漲逾4%。

馬斯克（Elon Musk）今天在旗下社群平台X發文說：「三星電子在美國德州新建的巨型晶圓廠將專門生產特斯拉下一代AI6晶片。這項計畫的戰略重要性不容小覷。」

若馬斯克意指三星電子在德州泰勒（Taylor）的設廠計畫，這筆交易可能有助重啟計畫。先前由於三星電子難以留住或吸引客戶，建廠計畫一延再延。

馬斯克在貼文中表示：「三星同意讓特斯拉提供協助，以最大限度地提升其生產效率。這是個關鍵時刻，我將親自參與以加快進度。而且三星的工廠距離我的住處不遠，所以很方便。」

三星電子先前透露已簽署價值165億美元的晶片供應協議，但當時並未透露簽約對象。三星稍早表示，客戶要求對協議細節保密，相關協議將持續執行至2033年底。

根據3名消息人士，特斯拉正是這筆交易的客戶。