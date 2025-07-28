法國歐洲事務部長：美歐協議僅能帶來暫時穩定

法國歐洲事務部長哈達德（Benjamin Haddad）今天表示，美國與歐盟達成的貿易協議雖可帶來短暫穩定，但協議本身「並不對等」。

法新社報導，哈達德在社群平台X貼文，稱美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）27日在蘇格蘭談成的協議「能帶來短暫穩定…但這（協議）並不對等」。

哈達德對協議中的部分內容表示肯定，包括對法國關鍵產業的關稅豁免，以及允許歐洲持續維持對數位科技與醫療保健等領域的監管制度。

但他說：「然而我們必須明確表示：當前情況並不令人滿意，且無法一直維繫。」還說美國「選擇了經濟脅迫，完全無視世界貿易組織（WTO）的規則」。

他寫道：「我們必須儘速做出必要的反應，否則將面臨被淘汰的風險。若歐洲人仍不警醒，其他國家所遭遇的困難，與我們自身的衰退相比，只會顯得微不足道。」