馬斯克說台積電將在美生產AI5晶片 證實AI6大單給三星

特斯拉執行長馬斯克證實，三星電子將會生產特斯拉的新一代全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI6」，而剛剛完成設計的「AI5」晶片則將由台積電（2330）生產，初期在台灣生產，之後會在美國亞利桑那州製造。

三星電子周一稍早宣布，已和某家全球企業簽下22.8兆韓元（約165億美元）的晶片代工合約。彭博資訊稍後引述知情人士指出，這家客戶正是特斯拉。

沒多久後，馬斯克親自在社群平台回覆網友詢問時回答「Yes（是的）」予以證實。

馬斯克並且在另一則貼文中表示：「三星在德州的工廠將生產特斯拉新一代AI6晶片，其戰略重要性不言而喻。目前三星生產AI4晶片。」「台積電將生產剛剛完成設計的AI5晶片，初期在台灣生產，之後在亞利桑那州。」

馬斯克說，三星已同意讓特斯拉協助將製造效率最大化，「這一點至關重要，我將親自視察產線，以加快進展。而且這座晶圓廠離我家不遠，地理位置很方便」。