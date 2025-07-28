韓銀行股大跌 業者營收仰賴利息遭總統抨擊

南韓總統李在明批評金融業過度仰賴利息收入，業者隨即在金融監管機構開會時承諾拓展營收管道。金融股周一聞聲重挫。

金融監理委員會（FSC）會後發布聲明中說，金融業者已同意將資金更多投向生產性部門，並降低對利息收入的依賴，例如房貸等放款業務。

南韓金融股指數韓國交易所銀行股指數（KRX Banks Index）周一重挫多達5.8%，創下4月7日以來最大跌幅。不過，這指數在李在明當選總統後及大盤的激勵下，今年來仍上漲逾43%。

金融股中下跌最重是韓亞金融集團，跌幅深達8.9%；KB金融控股和新韓金融集團也各跌逾5%。

金融監理委員會在聲明中說：「銀行業對外界批評仰賴利差和偏重不動產業務，早已心知肚明，也決定擺脫過往的經營模式，擴大供應生產性資本。」