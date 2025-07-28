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三星電子拿下165億美元晶片代工大單 下單客戶原來是它！

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博報導，對三星電子下單165億美元的大客戶是特斯拉，將為表現不佳的三星晶圓代工事業注入一劑強心針。路透
彭博報導，對三星電子下單165億美元的大客戶是特斯拉，將為表現不佳的三星晶圓代工事業注入一劑強心針。路透

三星電子宣布，已和某家全球企業簽下22.8兆韓元（約165億美元）的晶片代工合約。彭博引述知情人士指出，這家客戶正是特斯拉，這項合作也將為表現不佳的三星晶圓代工事業注入一劑強心針。

三星周一公布這項為期至2033年的長約後，在首爾掛牌股價一度大漲3.5%，創下近四周來最大盤中漲幅。

三星自家生產記憶體，也經營代工事業，卻難以爭取足夠訂單來填滿產能，晶片代工龍頭台積電（2330）訂單仍供不應求。

特斯拉原本即是三星的晶圓代工事業客戶，大客戶中還有高通（Qualcomm）。台積電則擁有蘋果（Apple）和輝達（NVIDIA）等大客戶。

據TrendForce統計，截至今年第1季，台積電在全球晶圓代工市場市占率達67.6%；三星則從前一季的8.1%下滑至7.7%。

分析師指出，三星在晶圓代工市占率落後台積電差距擴大，可見在高階製程技術仍面臨挑戰，難以爭取到蘋果和輝達這類客戶從台積電轉單。

彭博分析師指出，三星簽下晶片供應長約，晶圓代工在2奈米製程方面可望復甦。彭博分析師估算，三星代工營收每年可望因此增加10%，也可能進一步帶動和其他無晶圓廠（fabless）業者的新合作。

不過，BNK投資證券分析師李玟熙（音譯）表示，三星仍在努力提升最新2奈米製程的良率，這筆訂單應不太可能採用最先進技術。

目前還不清楚這筆訂單是否會牽動三星在美國德州新廠的量產時程。德州廠原訂今年投產，但因遲遲未能拿下大型客戶而延宕。

客戶 台積電 分析師

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