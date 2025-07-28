李嘉誠賣巴拿馬港口新進展！宣布邀中國大咖投資者入局

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國資產管理公司貝萊德牽頭收購江和記實業旗下港口資產的交易案，其中包含2座位於巴拿馬運河的港口，而這筆交易的獨家談判日期甫於7月27日截止。路透
美國資產管理公司貝萊德牽頭收購江和記實業旗下港口資產的交易案，其中包含2座位於巴拿馬運河的港口，而這筆交易的獨家談判日期甫於7月27日截止。路透

南華早報28日報導，由美國資產管理公司貝萊德（BLK-US）牽頭收購長江和記實業（CK Hutchison Holdings）旗下港口資產的交易案，獨家談判日期甫於7月27日截止，長江和記隨即宣布研擬邀請一個來自中國的重要策略投資者，以「重要成員」身分加入收購陣容。

貝萊德與地中海航運公司（MSC）3月初達成初步協議，計畫共同收購長江和記實業旗下港口資產，交易金額高達230億美元，涵蓋2座位於巴拿馬運河的關鍵港口與全球逾40座港口設施。

該交易的獨家談判期於3月4日首次於交易所公告啟動，長達145天，訂於7月27日截止。

長和在確認談判期限屆滿的聲明中表示：「集團仍與財團成員進行討論，擬邀請一位來自中國的主要策略投資者加入，作為財團的重要成員。」

聲明更提到：「為使交易能獲得所有相關機構批准，財團成員組成與交易架構將需進行調整。」長和也強調，不會推進任何未獲「所有相關機構」批准的交易。

此前航運與法律專家曾向南華早報表示，並不樂觀該交易能以原始形式在7月27日前完成簽署，理由是交易恐面臨來自巴拿馬與中國大陸的政治阻力與監管障礙，可能需作出重大修改。

中國港澳研究會顧問劉兆佳預期，這筆交易的談判期限將會延長，尤其考量牽涉中美對抗與雙方的全面戰略考量。

對於先前有關中國國企中遠海運可能加入財團的報導，劉兆佳表示，中遠海運若能取得港口股權與決策權，保障中國航運利益，交易有望獲中方放行，否則中國可能反對，交易恐告吹。

劉兆佳指出，若中遠成功參與成功，顯示此案已納入中美經貿談判，美方亦意識到中國不容長和港口完全落入美方手中。對長和而言，最佳結果是中美達成共識，因其「無法得罪任何一方」。

南華早報報導提到，與此同時，華盛頓郵報引述消息人士獨家報導稱，美國高層商業代表團預計本周訪問北京。消息人士透露，該行程將由美中貿易全國委員會（US-China Business Council）主辦。

同時，中國與美國自7月28日至29日在瑞典斯德哥爾摩展開貿易談判。

美國 巴拿馬運河

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