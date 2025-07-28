李嘉誠賣巴拿馬港口新進展！宣布邀中國大咖投資者入局

南華早報28日報導，由美國資產管理公司貝萊德（BLK-US）牽頭收購長江和記實業（CK Hutchison Holdings）旗下港口資產的交易案，獨家談判日期甫於7月27日截止，長江和記隨即宣布研擬邀請一個來自中國的重要策略投資者，以「重要成員」身分加入收購陣容。

貝萊德與地中海航運公司（MSC）3月初達成初步協議，計畫共同收購長江和記實業旗下港口資產，交易金額高達230億美元，涵蓋2座位於巴拿馬運河的關鍵港口與全球逾40座港口設施。

該交易的獨家談判期於3月4日首次於交易所公告啟動，長達145天，訂於7月27日截止。

長和在確認談判期限屆滿的聲明中表示：「集團仍與財團成員進行討論，擬邀請一位來自中國的主要策略投資者加入，作為財團的重要成員。」

聲明更提到：「為使交易能獲得所有相關機構批准，財團成員組成與交易架構將需進行調整。」長和也強調，不會推進任何未獲「所有相關機構」批准的交易。

此前航運與法律專家曾向南華早報表示，並不樂觀該交易能以原始形式在7月27日前完成簽署，理由是交易恐面臨來自巴拿馬與中國大陸的政治阻力與監管障礙，可能需作出重大修改。

中國港澳研究會顧問劉兆佳預期，這筆交易的談判期限將會延長，尤其考量牽涉中美對抗與雙方的全面戰略考量。

對於先前有關中國國企中遠海運可能加入財團的報導，劉兆佳表示，中遠海運若能取得港口股權與決策權，保障中國航運利益，交易有望獲中方放行，否則中國可能反對，交易恐告吹。

劉兆佳指出，若中遠成功參與成功，顯示此案已納入中美經貿談判，美方亦意識到中國不容長和港口完全落入美方手中。對長和而言，最佳結果是中美達成共識，因其「無法得罪任何一方」。

南華早報報導提到，與此同時，華盛頓郵報引述消息人士獨家報導稱，美國高層商業代表團預計本周訪問北京。消息人士透露，該行程將由美中貿易全國委員會（US-China Business Council）主辦。

同時，中國與美國自7月28日至29日在瑞典斯德哥爾摩展開貿易談判。