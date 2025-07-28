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勞資談不攏 波音戰機廠勞工恐發起罷工

中央社／ 舊金山27日綜合外電報導

波音公司（Boeing）兩座戰機組裝廠的工會成員今天拒絕資方所提新合約，為接下來可能的罷工行動埋下伏筆。

國際機械師與航空太空工人協會（IAM）聲明指出：「該工會成員發出明確訊息：波音國防部門的提議未能解決這群技術勞工的優先事項和犧牲奉獻。」

受僱於波音在美國中西部密蘇里州和伊利諾州兩座工廠的3200多名工會成員，拒絕公司所提的合約。

工會表示，他們的合約將於今天結束時到期。如果未來7天內無法與波音達成協議，國際機械師與航空太空工人協會第837分會部分勞工將發起罷工。

此舉可能對波音造成嚴重打擊。去年，西雅圖勞工發起長達7週的罷工，導致波音的兩座主要組裝廠癱瘓。

波音空中優勢（Boeing Air Dominance）副總裁兼密蘇里州聖路易（St. Louis）工廠總經理吉利安（DanGillian）表示：「我們很失望，員工投票否決我們的提議，這是我們迄今向IAM第837分會提出有史以來最豐厚的合約，其中涵蓋勞方要求的所有優先事項。」

吉利安在發給法新社的聲明中表示，目前沒有安排與工會的談判，公司「正準備因應罷工」。

波音的提案包括4年內加薪20%，並增加休假天數。

但據工會表示，在聖路易和伊利諾州馬斯庫塔（Mascoutah）工廠工作的工會成員認為，這份提議未能滿足他們的需求，也無法保證「安穩的未來」。

波音 罷工 太空

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