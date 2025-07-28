本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統27日宣布，已與歐盟達成協議，多數歐盟輸美產品將課徵15%關稅。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美歐達成關稅協議 美股期指上漲

美國已和歐盟達成協議，歐陸大多數出口產品將面臨15%關稅。協議涵蓋汽車，但不包括藥品與金屬。

截至紐約時間週日晚上6點07分，標普500指數期指上漲0.3%，那斯達克100指數期指上漲0.4%。

同時，歐盟同意價值7,500億美元的美國能源產品，並且在目前的投資水準之上，額外再投資美國6,000億美元，還將「採購數千億美元的軍備」

美歐協議框架和上周的美日框架類似，汽車關稅也從25%降到15%，也不包含50%的鋼鋁關稅。值得注意的是，歐盟執委會主席范德賴恩表示，這15%關稅為包含各種關稅，而非疊加於產業關稅之上，也涵蓋藥品與晶片，金屬關稅則會規劃配額機制，在配額機制下的金屬關稅稅率調降，「我們的藥品關稅是15%，不管美國總統（川普）後續決定要怎麼處理全球藥品，為另外處理」。

這是美國首度有貿易協議，涉及還沒宣布的半導體與藥品關稅，再度開創先例。

美中瑞典談判 南華早報：關稅休兵將再延長3個月

香港南華早報報導，根據兩方的知情人士指出，北京和華府28日在瑞典斯德哥爾摩展開貿易談判，可望將關稅停火期再延長3個月。

南華早報報導，中國和美國5月同意於繼續貿易談判同時，相互停止大部分高額關稅90天。這項暫停措施將於8月12日到期。

這些消息人士指出，這兩大經濟體進行第3輪貿易談判期間，雙方將闡明各自針對主要癥結點的看法，例如美國對中國工業產能過剩的憂心，但是不會達成任何具體突破。

美商務部長：兩周內公布半導體232調查報告

美國4月以國安名義發起232晶片產業調查，關稅細節尚未出爐，台灣等半導體高度發展國家無不繃緊神經。美國商務部長盧特尼克今天宣布，將在兩周內公開調查結果。

這項調查涉及範圍廣泛，例如矽晶圓等晶片零組件、晶片製造設備及「含有半導體的下游產品」。商務部著眼「提高國內半導體生產能力的可行性」，以降低對進口產品的依賴，還有為了保護國安，是否「有必要」實施關稅等額外貿易措施。

標普500、那指連袂再創歷史新高 本周美股行情面臨三考驗

標普500指數上周五（25日）連五日上漲，和那斯達克綜合指數連袂再創歷史新高，主要受到企業財報穩健以及美國可望和各國達成貿易協議所提振。美股行情本周將面臨三重考驗，包括「科技七雄」財報、聯準會（Fed）決策動向、以及美國和各國敲定貿易協議的最後期限。

在工業和原物料類股帶動下，標普500指數上周五上漲0.4%，那斯達克上漲0.2%，道瓊工業指數也上漲0.5%。標普500指數7月以來已九度創下新高，創下2021年8月以來單月紀錄；那斯達克本月13度收在新高，也寫下近五年來最多單月創新高紀錄。

標普500指數周線上漲1.5%，那斯達克和道瓊指數分別上漲1%和1.3%。

英特爾（Intel）因暗示放棄開發14A製程，上周五崩跌8.5%，台積電（2330）ADR則上漲1.7%，費城半導體指數接近平盤。一周下來，台積電ADR漲2.2%，費半跌1.5%。

台灣首波罷免投票落幕 外媒：賴總統施政難度升高

台灣「大罷免」投票落幕，國民黨保住掌握立法院多數席次地位。美國財經媒體彭博資訊報導，這場投票結果對總統賴清德領導的民進黨是一大打擊，選民壓倒性拒絕罷免24名立委。

美聯社則指出，開票結果沖淡民進黨翻轉權力平衡的希望，賴總統施政難度將進一步上升。

紐時指出，對支持者而言，大罷免行動反映台灣民主充滿活力，反對陣營則認為這場行動濫用罷免權。

路透也報導，罷免支持者原本希望透過這場投票向大陸發出訊息，大罷免投票結果讓民進黨受挫。英國金融時報（FT）則指出，投票結果可能加劇台灣政局癱瘓局面。