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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

全球金融面臨關鍵48小時 三大議題挑動投資人繃緊神經

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
全球投資人本周臨近周末才要繃緊神經，因為周四、周五（7月31日與8月1日）將進入「關鍵48小時」。路透
全球投資人本周臨近周末才要繃緊神經，因為周四、周五（7月31日與8月1日）將進入「關鍵48小時」。路透

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全球投資人本周臨近周末才要繃緊神經，因為周四、周五（7月31日與8月1日）將進入「關鍵48小時」，議題涵蓋美國聯準會（Fed）決策與經濟數據、美國總統川普關稅、以及三大雲端服務供應商（CSP）和蘋果發布上季財報。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

Fed決策與經濟數據

Fed將於台灣時間31日凌晨2時公布利率決策，預料將維持基準利率區間於4.25%-4.5%，但可能面臨沃勒和鮑曼等兩位理事投下異議票的挑戰，為30年來首見，且川普施壓的陰影揮之不去，鮑爾可能重申夏季會先觀望通膨影響，保留若通膨趨緩將恢復降息的可能性。

預定台灣時間31日晚間8時30分公布的6月個人消費支出（PCE）平減指數，預料月比將攀升0.2%，扭轉5月下跌的頹勢，核心PCE平減指數月升率將從5月的0.2%加速升至0.3%，證實Fed觀望有理。

預定台灣時間8月1日晚間8時30分出爐的7月非農就業人口，預估將增加10.9萬人，較6月的14.7萬人減少，失業率將升至4.2%，加劇停滯性通膨憂慮，可能引發川普加強要求降息。

川普關稅

川普「解放日」關稅遭控濫權後，美國聯邦巡迴上訴法院將在台灣時間31日晚間10時舉行聽審會，聆聽兩造口頭陳述，牽動是否延長川普的關稅課徵期，這場聽審會將透過YouTube串流直播。

美國對等關稅大限將在8月1日屆滿，未達成協議的國家將分別根據4月公布稅率、或7月的關稅通知函稅率課稅，市場緊盯期限是否會再展延。同時，美國8月1日起將對銅材進口課徵50%關稅，商務部長盧特尼克也已預告，屆時可能公布針對半導體與藥品的國安調查報告，可能概述課徵稅率。

三大CSP與蘋果財報

在Alphabet上周意外調升全年資本支出計畫後，Meta、微軟及亞馬遜三大CSP業者是否跟進廣受矚目。

Meta和微軟將在台灣時間31日清晨公布財報，Meta營收成長將放緩，聚焦AI投資的報酬率與支出前景，因該公司近來已狂砸大錢挖角；微軟關注Azure雲端營收季比成長率是否加速至34%-35%、及對人工智慧（AI）與Copilot展望的說法。

亞馬遜和蘋果業績將在台灣時間8月1日清晨出爐，亞馬遜焦點為AI晶片產能限制是否緩解、AWS營收成長能否加速及關稅對電商衝擊；蘋果業績預料將表現平淡，關注執行長庫克對關稅影響成本、大陸市場競爭的看法，以及AI規畫前景。

關稅 美國聯準會

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