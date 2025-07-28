美國女性交友軟體Tea 個資外洩

美國專為女性打造的熱門交友應用程式（App）「Tea」證實個資外洩，共有7.2萬張用戶照片遭竊。

路透報導，Tea發言人25日證實遭駭，估計約7萬2,000多張照片外流，包括1.3萬張自拍照與用於驗證用戶身分的證件照，另也包括5.9萬張來自貼文、評論和私訊的照片。

Tea聲明指出：「我們已接觸第三方線上資安專家，正日以繼夜地確保系統安全。」該公司表示，沒有電郵和電話號碼遭到外洩，受影響者僅限在2024年2月前註冊的用戶。

4Chan匿名網路留言版討論區24日晚間出現批評Tea的討論串，對Tea感到不滿的某些男性聲稱發動「入侵並洩露」的運動。一名用戶25日早晨公布網址，聲稱點入網址便可下載Tea檔案遭竊的照片，4Chan與社群媒體X則出現大量遭駭Tea用戶的證件照片。

Tea的設計主旨是讓女性會員透過網路彼此分享悄悄話，可以上傳男士照片，讓其他女性透過姓名搜尋並對特定男士留下評語，打分數方式類似紅綠燈的紅旗（red flag）與綠旗（green flag），並分享其他相關訊息。Tea近來人氣高張，上周在蘋果的App Store成為免費下載App熱門排行榜第一名。