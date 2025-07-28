特斯拉自駕小黃插旗舊金山 Robotaxi服務近期上路

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的自駕服務持續向前邁進，計劃近期在舊金山灣區推出Robotaxi自駕計程車服務。該公司最近也在2025世界人工智能大會期間透露，智能輔助駕駛系統（駕駛員監管版）計劃今年在中國、歐洲進一步落地，正在等待監管部門審核。

Business Insider引述特斯拉的內部備忘錄指出，特斯拉告知表示將在舊金山灣區推出自駕計程車服務，涵蓋馬林郡、東灣大部分地區、舊金山，並一路向南延伸至聖荷西。

部分特斯拉車主將收到使用該服務的邀請，用戶需支付Robotaxi的乘車費用，服務上路後將在駕駛座安排安全駕駛員，可透過方向盤與煞車踏板控制車輛。

特斯拉也已更新Robotaxi應用程式（App）的使用服務條款，說明該服務在舊金山灣區推出時的細節，「若您的行程是在加州，將依據加州公共事業委員會（CPUC）的授權，由安全駕駛員以全自動輔助駕駛（監督版）執行」，在加州以外的行程則「由自駕系統執行」。

CPUC說，24日已收到特斯拉通知，計劃「拓展運輸包車許可（TCP）下的營運，提供服務給員工親友和特定公眾」。加州車輛管理局則表示，近期曾與特斯拉會面，但還沒收到特斯拉對測試自駕或部署許可的申請。

此外，上觀新聞報導，特斯拉之前攜帶智能電動車、人形機器人及智能輔助駕駛技術、V4超充樁等最新成果，出席2025世界人工智能大會。彭博2月報導，特斯拉正準備為中國大陸客戶更新軟體，以提供類似美國「全自動駕駛」（FSD）的駕駛輔助功能。