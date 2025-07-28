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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

交棒受挫 美企CEO回鍋激增

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

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美國企業回鍋擔任執行長的人數已攀抵十年新高，顯示在交棒計畫受挫後，企業董事會傾向找回老將。

招聘顧問業者Spencer Stuart資料顯示，美國企業過去九個月回鍋擔任執行長的人數激增，在標普1500指數成分企業中，有22家公司是由重返崗位的執行長掌舵，而且範圍廣泛，涵蓋家喻戶曉的大企業，以及半導體、零售、住宅營建等領域的小企業。

最新案例是微芯科技（Microchip）7月宣布，曾在1991年至2021年掌舵的桑吉，去年以臨時執行長身份回歸後，於本月真除。

Spencer Stuart的執行長招募主管席崔林說，「董事會的接班規畫已更有系統，也更成熟」，「關鍵問題在於，是否已考慮到所有選項，而回鍋執行長往往具高知名度，因此成為每次接班討論中的選項之一」。

但Spencer Stuart的分析顯示，回鍋執行長在第二任期的股東報酬率，往往低於第一任期。

該公司分析標普1500指數成分企業從2000年以來的86名回鍋執行長表現，發現這些執行長在第一任期的股東報酬率每年平均勝過大盤5.5%，第二任期卻落後7.4%。

指數 美國 報酬率

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