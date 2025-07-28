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美企購買加密幣掀熱潮 仿照Strategy囤幣策略 提振公司股價

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
買進加密貨幣已成為美企今夏最熾手可熱的交易。（路透）
買進加密貨幣已成為美企今夏最熾手可熱的交易。（路透）

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美國企業正在籌募數百億美元資金，卻不是要投資自家事業或聘請員工，卻是拿來購買比特幣、及其他知名度較低的加密貨幣，顯示買進加密貨幣已成為美企今夏最熾手可熱的交易，也凸顯各家上市公司為了提振股價，正在仿照之前名為MicroStrategy、現為Strategy狂囤加密貨幣的策略。

加密貨幣顧問業者Architect合夥公司的資料顯示，6月1日來，已有98家公司宣布籌得超過430億美元，以購買比特幣及其他加密貨幣。美國企業今年年初以來已為購買加密貨幣籌得接近860億美元，是今年來美國首次公開發行股票（IPO）籌資額的兩倍以上。

趕搭這股熱潮的企業，包括日本飯店業者、法國半導體製造商、美國玩具商與指甲沙龍連鎖店等，帶動多種加密貨幣價格衝上空前新高。

加密貨幣挖礦業者BitMine Immersion科技公司，要籌資2.5億美元購買乙太幣，獲得知名創投人士提爾旗下的Founders基金、銀河數位資本管理公司等企業支持。BitMine在6月27日宣布此一消息前，市值僅2,600萬美元，如今已超過20億美元，飆漲逾800%，凸顯BitMine等公司都在追隨Strategy的腳步。

Strategy在2020年首創比特幣準備資產策略，如今市值已比一年前暴增153%至超過1,150億美元，過去五年來更大漲3,371%。

美國總統川普擁抱幣圈，讓今年情況迥異。而且，近來許多公司與新的特殊目的收購工具正瞄準其他加密貨幣，希望和上百家囤積比特幣做出區隔，同時也押注風險更高的數位貨幣會帶來更高的報酬。同時，比特幣價格迭創新高，漲幅甚於其他加密貨幣，也促使企業放眼其他加密貨幣。

曾任劍橋分析（Cambridge Analytica）主管的凱瑟，正以一家上市的空殼公司籌措2億美元，要向加拿大投資集團RSV公司以低於市價的折扣價，購買Toncoin。物流管理業者Freight科技公司最近也透過可轉債籌得2,000億美元，以購買川普的官方加密貨幣「$TRUMP」。

懷疑者擔心，企業購買潮是市場過熱的跡象，並且苦思投資人明明能透過指數型基金（ETF）等管道敲進加密貨幣，為何還要購入擁抱加密貨幣的公司股票。

加密貨幣造市商Wintermute共同創辦人蓋佛伊表示，「今後的六個月、12或18個月以後，會發生什麼事？要是空頭市場取代當前的牛市（怎麼辦）？」很多持有加密貨幣的公司的散戶，將會受創。

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