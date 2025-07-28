快訊

稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

蘋果第3季財報 營收、獲利看增

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

蘋果公司（Apple）將於台灣時間8月1日清晨發布年度第3季（上季）財報，預料大中華區將兩年來首見成長，本季整體營收、獲利持續看增。

在關稅壓力和人工智慧（AI）競賽升溫之際，蘋果本次財報會議，市場緊盯iPhone銷售表現、服務部門成長，以及AI系統Apple Intelligence的進展，還有供應鏈全球布局等議題。

分析師預期，蘋果上季營收將比去年同期成長3.9%、達891億美元，每股盈餘將年增1.4%、達1.42美元，大中華區營收將受惠於積極促銷而回升。

分析師預測蘋果本季營收將成長2.9%、達976.7億美元，每股盈餘1.65美元。

分析師預期，蘋果上季iPhone營收季比估將微增0.3%、達約470億美元，面對在中國大陸市場的激烈競爭，當地iPhone銷售是否復甦將是關鍵。Mac營收預料季比將成長約5%、達75億美元，受惠於M4晶片的升級版與開學季需求。

服務部門營收預料季增12%至約275億美元，主要受到App Store銷售，以及Apple Music、iCloud和Apple Intelligence訂閱帶動。

其他關注重點包括財測與關稅對供應鏈影響。分析師認為，蘋果對Apple Intelligence的功能升級，包括加強Siri語音助理功能、和整合ChatGPT等是關鍵，期望能聽到AI升級對iPhone和iPad銷量和定價助益的細節。

蘋果之前在預估上季毛利率時，曾提到計入9億美元的關稅成本，投資人將關注這9億美元成本是否認列在上季財報內，並關注美國總統川普的關稅威脅是否促使蘋果進一步調整供應鏈。投資人也關注iPhone生產移往印度、iPad／Apple Watch生產移往越南的進度。

Apple 蘋果 營收

延伸閱讀

米哈遊夏季嘉年華人氣爆棚 Apple Vision Pro專區享受沉浸式遊戲體驗

蘋果該如何保存？專家提醒：千萬別和「2蔬果」放一起

大立光、玉晶光 四檔夯

風向瞬間大轉彎 部分車廠拒絕Apple CarPlay Ultra

相關新聞

全球金融面臨關鍵48小時 三大議題挑動投資人繃緊神經

全球投資人本周臨近周末才要繃緊神經，因為周四、周五（7月31日與8月1日）將進入「關鍵48小時」，議題涵蓋美國聯準會（F...

理財專家：川普執政期間應避免這四種投資

美國總統的施政方針經常牽動股市走向，不少投資人與分析師會根據總統的政策傾向，押注可能受惠的企業與產業；然而，也有投資人採...

韓改革企業法規 外資按讚 今年來大盤大漲33%

南韓股市已是今年全球主要股市表現最強的一哥，預料將更強力磁吸外資湧入，因政府採取大膽的法規改革，並強化少數股東權益，帶動...

蘋果第3季財報 營收、獲利看增

蘋果公司（Apple）將於台灣時間8月1日清晨發布年度第3季（上季）財報，預料大中華區將兩年來首見成長，本季整體營收、獲...

美政府轉向 入股戰略產業 擴大干預攸關國安產業

美國總統川普重返白宮以來，美國政府已成為當地產業的積極投資人，入股公司的規模之大為美國戰時或經濟危機時期以外僅見，顯示向...

陸抑制產能 原物料價漲 激勵鋼鐵、多晶矽等行情

跡象顯示，中國大陸正轉向抑制過剩產能，以提振工業獲利，已經帶動鋼鐵與多晶矽等商品行情本月來大漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。