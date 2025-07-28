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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

日銀利率 估按兵不動

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

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日本銀行（央行）31日將公布利率決策，預料將按兵不動，但市場人士將密切關注日銀是否可能暗示最快9月升息。

經濟學家預測，日銀本周將維持基準利率於0.5%不變，日本與美國比預期還早達成協議，減輕了汽車業的壓力，也讓日銀能更清晰預測經濟前景。

日本24日和美國達成貿易協議，輸美產品的關稅稅率由原先宣布的25%陡降到15%，提高日銀升息的預期，引發公債賣壓，2年期殖利率勁升，10年期殖利率也上升到2008年來最高。

儘管彭博資訊經濟學家預測，日銀將在10月升息1碼，但是投資人將緊盯日銀是否會釋出最快9月升息的暗示，從而牽動日債走勢，因為可能加重日債賣壓。

市場擔憂的另一個問題，在於無論首相石破茂是否留任，或者是由自民黨其他人士組閣，弱化的政府都可能讓反對黨能夠要求減稅，使財政更加惡化。目前日本投資人心中的疑問比答案更多。

日本與美國的貿易關係雖大致明朗，但日本其他的經濟議題仍高度不確定，因此股市觀察家認為最近的漲勢主要是反映希望，而不是理性。

日本 美國

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