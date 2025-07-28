陸抑制產能 原物料價漲 激勵鋼鐵、多晶矽等行情

跡象顯示，中國大陸正轉向抑制過剩產能，以提振工業獲利，已經帶動鋼鐵與多晶矽等商品行情本月來大漲。

中國大陸國家主席習近平最近直白批評地方政府一窩蜂湧入人工智慧（AI）、新能源等產業，在新興產業發展嚴重同質化的問題，成為北京當局轉向抑制過剩產能的最新跡象。產能過剩助長了中國大陸的「內捲」競爭，加劇通縮壓力。

中國大陸官員近來已一再警告，「失序」競爭已侵蝕企業利潤，促使外界揣測當局可能正在醞釀供給側改革，以解決物價成長幾近停滯的問題。

這也帶動多類大宗商品行情本月來大漲，例如多晶矽狂漲超過60%，熱燃煤跳漲逾40%，工業矽跳漲兩成，氧化鋁也走揚超過15%。

不過，經濟學家說，決策者這次的處境更艱難，大幅削減產能的空間有限，因為許多產業的私有化程度提高，地方和中央的激勵措施無法配套，其他產業要消化失業人口的工作量有限，提高了這次供給側改革的困難度。

2015年北京推出供給側改革時，產能過剩主要集中在國營企業占多數的上游產業，使當局相對容易由上而下削減產能。但這次產業格局已大不相同，面臨更廣泛的供給過剩，而且已蔓延至綠色科技和消費產品等下游產業。中國大陸這回的需求面也弱得多，尤其是房市，而且北京也難再撒錢提振需求。

摩根士丹利首席中國股票策略師王瀅表示，北京當局已傳遞明確而積極的訊號，承諾解決產能過剩問題，但這次的進展可能會慢得多，可能需要一、兩年時間。