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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

美政府轉向 入股戰略產業 擴大干預攸關國安產業

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國國防部已直接入股稀土業者MP原料。圖為MP原料位於加州Mountain Pass的一處稀土礦區。（路透）
美國國防部已直接入股稀土業者MP原料。圖為MP原料位於加州Mountain Pass的一處稀土礦區。（路透）

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美國總統川普重返白宮以來，美國政府已成為當地產業的積極投資人，入股公司的規模之大為美國戰時或經濟危機時期以外僅見，顯示向來擁護自由市場資本主義的共和黨，也日漸干預被視為攸關國安的產業，以對抗來自中國大陸的競爭。

日本製鐵（Nippon Steel）在與美國鋼鐵（U.S. Steel）合併時，同意給予川普黃金股（golden share），讓川普個人擁有美國鋼鐵重大商業決策的絕對否決權。

智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的外國投資和國家安全專家唐茲蔓表示，川普持有的美國鋼鐵公司的黃金股，形同是在沒有政府直接投資的情況下，將該公司國有化。

她說，川普擁有對共和黨的獨特影響力，因而能大規模干預企業，辦到了民主黨總統難以做到的事，川普正在擴大美國政府干預市場的範圍。

美國國防部史無前例地同意以4億美元，收購稀土礦商MP原料公司的股權，使五角大廈成為最大股東。戰略與國際研究中心（CSIS）關鍵礦產專家巴斯卡蘭表示，聯邦政府對一家礦商提供這種規模的支持，前所未見，「這是美國礦業史上規模最大的產官合作」，「國防部從未持有礦商或礦業計畫的股權」。

這也顯示，川普政府未來可能擴大美國的戰略產業企業，以因應來自中國大陸補貼支持產業的競爭。內政部長柏根4月曾說，美國政府可能需要「對每一家與中國競爭的關鍵礦產業者，進行股權投資」。

MP原料執行長李廷斯基（James Litinsky）說，五角大廈對該公司的投資是未來產官合作的典範，「這是加速自由市場發展、讓我們企求供應鏈回流的新途徑」，美國政府正在幫助採礦業對抗「中國重商主義」。

規模 川普 美國國防

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