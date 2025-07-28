管制穩定幣 南韓央行槓國會

南韓近來掀起韓元穩定幣熱潮，卻也讓南韓央行為了規範穩定幣的問題，槓上國會議員，因擔心穩定幣的狂熱需求會導致資本外流。

英國金融時報（FT）報導，南韓執政黨已在國會提案立法，允許股權資本最低5億韓元（36萬美元）的企業，發行價格緊釘韓元的穩定幣。

但南韓央行擔心，允許這些穩定幣發行可能導致大量資本外流，因為投資人在國內交易平台以韓元買入穩定幣後，會轉入數位錢包，接著能輕易轉換成美元穩定幣匯到海外，從而影響央行因應外匯危機的能力。

南韓央行總裁李昌鏞本月表示：「如果我們允許非銀行機構發行穩定幣，將造成像是19世紀那樣的大混亂，當時民間發行的貨幣到處氾濫。」

這番言論卻讓執政黨的部分國會議員感到挫敗。提案立法的國會議員閔炳德日前表示：「穩定幣正如海嘯般湧起，但我們卻在面對這波海嘯時，為了要讓誰駕駛一艘小船而爭執。」執政黨認為，韓元穩定幣將能確保資金留在國內。閔炳德也敦促國會盡速設立監管框架。