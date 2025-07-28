韓改革企業法規 外資按讚 今年來大盤大漲33%

南韓股市已是今年全球主要股市表現最強的一哥，預料將更強力磁吸外資湧入，因政府採取大膽的法規改革，並強化少數股東權益，帶動股價上漲，但隱憂是美韓談判結果。

外資之前一直大賣韓股，但4月之後又大舉買回。光是6月，外資淨流入已超過30億美元，超過4、5兩月之和。高盛、摩根大通、花旗及摩根士丹利等機構的策略師6月初以來便陸續調高韓股評等，Kospi指數今年來已大漲33%，總市值突破2兆美元，為3年來首見。

決策官員7月通過重大法律修正案，要求董事會成員須對所有股東承擔法律責任。目前更聚焦於新一波改革，包括改善董事遴選的投票制度，並降低庫藏股持有比例，目的都在於加強約束各大財閥。各國投資人密切關注這些改變。

為打破「韓股折價」的壓力，新任總統李在明致力於提升企業治理標準，並提股市投資報酬率。投資專家指出，企業治理體制正大舉改變，包括強化資本約束，庫藏股買回及股利發放等規定；諸多改革措施將使企業不再能為保障控制股東的權益，而任意犧牲少數股東權益。

國會7月初開始審議最新一輪的商業法規修訂，計劃8月4日付諸表決，包括推動上市公司的累積投票制，以促進董事會多元化，這也是執政黨的重大治理政見；累積投票制是允許股東的投票權，等同於他持有的股數乘上將選出的董事席次，如此將使少數股東至少能選出一位董事來保障利益。另一項考慮的改革，則是限制主要股東能夠提名監事的席數。

庫藏股議題也已成為韓股亮點。儘管這項政策並非這一輪修法的內容，但取消庫藏股仍是執政黨追求「Kospi 5000」目標的焦點。由於這項主張遭到財團的強力反對，國事規劃委員會召集人李韓周表示，將會分階段實施，以避免股市「不穩定」。企業最起碼能保有現有的庫藏股，但同意在未來取消這種作法。

不過，韓股近期的隱憂為美韓談判。南韓財長具潤哲本周將前往華府與美國財長貝森特協商貿易，預料將提議投資美國1,000億美元、促進美韓造船業合作，並且對美國開放稻米與牛肉市場，希望在8月1日的期限前，敲定條件至少要類似日本的協議。日本已承諾投資美國5,500億美元，換取汽車輸美關稅從25%降至15%。