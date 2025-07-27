逾1.2萬職位受影響…印度IT服務巨擘TCS將裁員2% 主要是中高階管理層

印度最大資訊科技（IT）服務供應商塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services, TCS）今天表示，將在2026會計年度裁減2%員工，主要影響中高階管理層。

路透社報導，塔塔諮詢服務公司指出，隨著該公司拓展新市場、投資新技術並導入人工智慧（AI），目前正在對員工進行再培訓並調整人力配置，但這一過程中將裁撤約1萬2200個職位。

塔塔諮詢服務公司還提及：「這項轉型計畫正在審慎規劃中，以確保對客戶的服務交付不受影響。」

印度價值2830億美元的資訊科技產業持續面臨挑戰，因為在需求疲軟、通膨持續及美國貿易政策不確定性揮之不去的情況下，顧客暫緩了非必要的科技支出。