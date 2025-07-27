快訊

具俊曄長坐金寶山陪伴大S！網直擊他枯槁身影「天天都在」

億級大戶等雙賺！高資產存款比重暴增至47.4% 擁抱台幣計價債券基金

逾1.2萬職位受影響…印度IT服務巨擘TCS將裁員2% 主要是中高階管理層

中央社／ 班加羅爾27日綜合外電報導
印度最大資訊科技（IT）服務供應商塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services, TCS）今天表示，將在2026會計年度裁減2%員工，主要影響中高階管理層。路透通訊社
印度最大資訊科技（IT）服務供應商塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services, TCS）今天表示，將在2026會計年度裁減2%員工，主要影響中高階管理層。路透通訊社

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

印度最大資訊科技（IT）服務供應商塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services, TCS）今天表示，將在2026會計年度裁減2%員工，主要影響中高階管理層。

路透社報導，塔塔諮詢服務公司指出，隨著該公司拓展新市場、投資新技術並導入人工智慧（AI），目前正在對員工進行再培訓並調整人力配置，但這一過程中將裁撤約1萬2200個職位

塔塔諮詢服務公司還提及：「這項轉型計畫正在審慎規劃中，以確保對客戶的服務交付不受影響。」

印度價值2830億美元的資訊科技產業持續面臨挑戰，因為在需求疲軟、通膨持續及美國貿易政策不確定性揮之不去的情況下，顧客暫緩了非必要的科技支出。

印度 職位 通膨 美國 客戶

延伸閱讀

關稅談判期限將屆 新興市場成長動能具韌性、投資機會多元

川普對等關稅倒數5天！這國原本被看好 現爆出「談判一團亂」

路透：無視美警告　印度企業向俄出口軍用爆裂物

沒在怕美制裁令？海關數據揪端倪 印度公司向俄羅斯出口軍用炸藥

相關新聞

AI巨頭買人不買公司…獨角獸創辦人竟拋下250員工 引爆矽谷創業圈怒火

想像一下，你辛苦工作多年，終於等到公司要被大廠以30億美元收購的消息，正算著手中股權準備財富自由，一切卻突然化為泡影。

本周將公布蘋果上季財報！除了iPhone 川普關稅和AI進展也是看點

蘋果公司（Apple）將於台灣時間8月1日清晨發布年度第3季（上季）財報，預料大中華區將兩年來首見成長，在關稅壓力和人工...

逾1.2萬職位受影響…印度IT服務巨擘TCS將裁員2% 主要是中高階管理層

印度最大資訊科技（IT）服務供應商塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services, TCS）今天表示...

黃仁勳、賈伯斯靠它成功 川普、馬斯克因此失控：「創辦人心態」是福或禍？

美國總統川普（Donald Trump）和特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）鬧翻，這不令人意外，因為2個人都有很強勢的個性，當初大家就預測...

美國保險業巨頭遇駭！安聯人壽大量美國客戶個資被竊走

美國保險業巨頭安聯人壽今天表示，近日有駭客竊取公司在美國大多數客戶、金融專業人士和特定安聯人壽員工的個資

從杜拜到星巴克 為什麼全世界都在瘋「開心果」？

你是否發現，最近咖啡廳、餐廳中，開心果口味的巧克力、咖啡、糕點變得越來越多？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。