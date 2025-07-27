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本周將公布蘋果上季財報！除了iPhone 川普關稅和AI進展也是看點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
蘋果公司31日將發布財報，除了iPhone銷量外，AI功能更新和川普關稅影響也將是投資人關注重點。 路透
蘋果公司31日將發布財報，除了iPhone銷量外，AI功能更新和川普關稅影響也將是投資人關注重點。 路透

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蘋果公司（Apple）將於台灣時間8月1日清晨發布年度第3季（上季）財報，預料大中華區將兩年來首見成長，在關稅壓力和人工智慧（AI）競賽升溫之際，這份財報的關鍵重點將包括iPhone銷售表現、服務部門成長，以及AI系統Apple Intelligence的進展。

分析師預期，蘋果上季營收將比去年同期成長3.9%至891億美元，每股盈餘將年增1.4%至1.42美元，大中華區營收將受惠於積極促銷而回升。分析師也預測蘋果本季營收將成長2.9%至976.7億美元，每股盈餘1.65美元。

上季iPhone營收季比估將微增0.3%到約470億美元，面對在中國大陸市場的激烈競爭，當地iPhone銷售是否復甦將是關鍵。Mac營收預料季比將成長約5%到75億美元，受惠於M4晶片的升級版與開學季需求。

服務部門營收預料季增12%至約275億美元，主要受到App Store銷售，以及Apple Music、iCloud和Apple Intelligence訂閱帶動。

其他關注重點包括財測與關稅對供應鏈影響。分析師認為，蘋果對Apple Intelligence的功能升級，包括加強Siri語音助理功能、和整合ChatGPT等是關鍵，期望能聽到AI升級對iPhone和iPad銷量和定價助益的細節。

蘋果之前在預估上季毛利率，曾提到計入9億美元的關稅成本，投資人將關注這9億美元成本是否認列在上季財報內，並關注美國總統川普的關稅威脅是否促使蘋果進一部調整供應鏈。

投資人也將關注iPhone生產移往印度、iPad/Apple Watch生產移往越南的進度，以及歐盟和美國對App Store政策及AI夥伴的反托辣斯調查進展。

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